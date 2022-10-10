9 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total sıralama tablosu dün ekrana gelen "Teşkilat - Yargı - Tozluyaka" gibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

9 Ekim reyting sonuçları şu şekilde: