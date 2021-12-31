DHA

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde Hurri- Mitanniler, Urartular, Asurlular, Medler, Persler, Büyük Tigran Krallığı, Romalılar, Sasaniler, Bizanslılar, Emeviler, Abbasiler, Mervaniler, Selçuklular, Artuklular, Eyyubiler, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlıların da aralarında yer aldığı birçok medeniyete ev sahipliği yapan Amida Höyük'te bu yıl 900'ün üzerine eser tespit edildi.

DHA'nın haberine göre Kazı Başkanı ve Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yıldız, toplam 40 kişilik ekiple 330 gün süren uzun soluklu çalışma yaptıklarını belirtti.

Elde edilen bulguları paylaşan Prof. Dr. Yıldız, toplamda 900'ün üzerinde eser tespit ettiklerini ve kazı çalışmalarının Şubat ayında yeniden başlayacağını söyledi.

Kazı Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, geçen yıla kadar Amida Höyük'te kesintisiz yaşamın 8 bin yıl olarak bilindiğini ama bu yıl elde edilen bulgularla sürenin 9 bin yıla dayandığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Höyüğün Saraykapı'ya yakın kısmında açtığımız açmalardan da orta neolitik döneme ait çok sayıda seramik buluntusuna rastlandı. Dolayısıyla 9 bin yıldır Amida Höyük'te kesintisiz olarak yaşam devam ediyor. Yeni kazılarla bu tarih daha da ileriye gidecek. Bu yıl 900'ün üzerinde eser tespit edildi.

Milattan önce 7000'den başlayıp Osmanlı'ya kadar bütün dönemlere ait eserler var. Özellikle bu yılki buluntular arasında neolitik dönem seramikleri, taş el baltaları, önceki dönemlerde olduğu gibi Halaf dönemine ait yoğun seramik örnekleri, Osmanlı dönemine ait eserler, Eyyubiler'e ait sikkeler, yine erken dönemde kullanılan mühür örneği ve kemik iğneler dikkat çeken eserlerimizdir.

Kazının son günlerinde Artuklu Sarayı'nda kullanılan bol miktarda mermer örneklerine rastlandı. Bu mermer örneklerinde de Artuklu Sarayı'nda günümüzde bölgede çıkartılan, hem Diyarbakır'da hem Elazığ'da çıkartılan bütün mermer örneklerinin kullanıldığına da şahit olduk. Çok verimli bir kazı sezonu geçirdik."