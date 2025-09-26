Habertürk
        Haberler Gündem Güncel 9 bakanlık personeli hakkında soruşturma izni | Son dakika haberleri

        9 bakanlık personeli hakkında soruşturma izni

        Danıştay 1. Dairesi, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli 9 kişi hakkında soruşturma izni verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2025 - 21:08 Güncelleme: 26.09.2025 - 21:08
        9 bakanlık personeli hakkında soruşturma izni
        Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve bazı müştekiler, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık, önceki Genel Müdür Şennur Aldemir Doğan ile bakanlık bürokratları ve genel müdürlük personelinden Levent Kırcan, Elçin Şimşek Öncü, Bülent Çınar Çavuş, Ramazan Alkan, Melda Araz, Şule Aktürk Alkan, Barış Başayvaz, Ezgi Dener ve Abdülkadir Eren hakkında soruşturma izni verilmemesini Danıştaya taşıdı.

        Danıştay 1. Dairesi, isnat edilen eylemlerin haklarında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğuna karar verdiği Neşe Çıldık, Şennur Aldemir Doğan, Bülent Çınar Çavuş, Elçin Şimşek Öncü, Levent Kırcan, Ramazan Alkan, Melda Araz, Şule Aktürk Alkan ve Barış Başayvaz için soruşturma izni verdi.

        Daire, Nadir Alpaslan, Ezgi Dener ve Abdülkadir Eren hakkında ise soruşturma izni vermedi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

