Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması amacıyla, Bakanlık olarak bir taraftan yasal ticareti hızlandırmaya yönelik tedbirler alırken aynı zamanda yasa dışı ticareti ve kaçakçılığı önlemek için kararlı bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Son 5 yılda gümrük denetimi ve kontrol amaçlı teknolojiye 350 milyon lira yatırım yapıldığını dile getiren Pekcan, "Yasa dışı ticaretle mücadelemizi, X-ray tarama sistemi, Komuta Kontrol Merkezi, Plaka Tanıma ve Yeni Nesil Araç Takip Sistemleri, CT Tomografik Bagaj Kontrol Sistemi, Yutucu Tespit Sistemi gibi modern ve güncel her türlü teknolojik altyapımızla, narkotik köpeklerimizle ve Narkotik Suçlarla Mücadeleye yönelik kurduğumuz uzman NARKOKİM ekiplerimizle etkin olarak sürdürüyoruz." diye konuştu.

Pekcan, yapılan yatırımlar ve her alanda yürütülen etkin mücadele sonucunda başta uyuşturucu, sigara ve akaryakıt olmak üzere birçok eşya türünde, yasa dışı ticaretin önlenmesi noktasında çok önemli mesafeler elde ettiklerini ifade etti.

7 GÜN 24 SAAT ÇALIŞILIYOR

Gümrük muhafaza ekiplerince yılın 9 ayında kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında 7 gün 24 saat büyük hassasiyetle yürütülen çalışmalarla 4 bin farklı olayda 2 milyar lira değerinde kaçak eşya yakalaması gerçekleştirildiğini bildiren Pekcan, operasyonlar sonucu kaçakçılara geçit verilmediğini, ülke ekonomisine önemli katkıda bulunulduğunu belirtti.

Pekcan, hem halk sağlığının hem de dürüst ticaret erbabının haksız rekabet koşullarına karşı korunması, aynı zamanda vergi kayıplarının önüne geçilerek Türkiye'nin ekonomik olarak da kayba uğramaması amacıyla kaçakçılıkla etkin mücadelenin hayati önem arz ettiğinin altını çizdi.

Gümrük muhafaza ekiplerinin, gemi arama, deniz devriye, X-ray tarama, konteyner kontrol, istihbarat, narkotik suçlarla mücadele, dedektör köpek idareciliği gibi pek çok alanda uzmanlaştırılarak dünyanın sayılı ülkelerinin gümrük idarelerinin sahip olduğu son teknoloji ürünü bilgi sistemleri ve teknik donanımlarla desteklendiğine dikkati çeken Pekcan, şunları kaydetti:

"Ulusal ve uluslararası birçok eğitim programına tabi tutulan muhafaza personelinin mesleki becerileri üst seviyeye taşındı. Yasa dışı ticari faaliyetlere geçit vermeyerek, terörizme finansman sağlayan ve suç gelirlerini aklamaya çalışan örgütlerin karşısında durmaya devam eden gümrük muhafaza ekiplerimizin 2019 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirdiği yakalamalar, uyuşturucudan ticari eşyalara kadar geniş bir ürün yelpazesi oluşturdu."

YÜZDE 2'NİN ALTINA İNDİ

Pekcan, ticari eşya yakalamalarında miktar bazında en dikkat çekici ürünlerin başında, insan sağlığına büyük tehdit oluşturan sigara ve tütün mamullerinin geldiğine işaret ederek, "Eylül sonu itibariyle yaklaşık 9 milyon paket TAPDK bandrolü bulunmayan sigara gümrük muhafaza ekiplerince ele geçirildi. Bu sayede ülkemizde kullanılan kaçak sigara oranı tarihte ilk defa yüzde 2'nin altına indi ve milyarlarca liralık vergi kaybı önlendi." dedi.

Son günlerde tüketimi artan elektronik sigaraya ilişkin olarak kamuoyunda sigara kadar zararlı olmadığına yönelik yanlış bir algı bulunduğunu ifade eden Bakan Pekcan, elektronik sigara ile mücadele çalışmalarını da kararlılıkla sürdürdüklerini bu kapsamda neredeyse her hafta binlerce kaçak elektronik sigara ele geçirildiğini söyledi.

Pekcan, 9 aylık süreçte 7 milyon lirayı aşan 76 bin 711 elektronik sigara ve aksamı ele geçirildiğini belirtti.

6.2 TON UYUŞTURUCU YAKALANDI

Geçen yıl ile karşılaştırıldığında, yakalama değerlerindeki en dikkat çekici artışlardan birinin uyuşturucu madde yakalamalarında gözlendiğine işaret eden Pekcan, şu bilgileri verdi:

"2018 Eylül sonu itibarıyla 206 olayda 806 milyon 622 bin 719 lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirilmişken, bu yılın aynı döneminde, Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen yakalamalar sayesinde, 258 olayda 897 milyon 19 bin 890 lira değerinde, yaklaşık 6,2 ton ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi. Gümrük muhafaza ekiplerince yılın 9 ayında gerçekleştirilen bu yakalamalar sayesinde ağırlığını eroin ve kokain maddelerinin oluşturduğu uyuşturucunun, gençlerimizi zehirlemesi engellendi."

Pekcan, haksız rekabetin önüne geçilerek yasal ticaretin önünün açılması için büyük öneme sahip ticari eşya yakalamalarında ise bu yılın 9 ayında, 1 milyar lirayı aşan yakalama değerine ulaşıldığını aktardı.

Türkiye'de ciddi vergi kayıplarına sebep olan akaryakıt kaçaklığı ile mücadele çalışmalarını da değerlendiren Pekcan, bu kapsamdaki yakalamaların geçen yıla göre yüzde 60 artışla 16 bin 600 ton olduğunu ifade etti.

Pekcan, Ticaret Bakanlığınca hazırlanan plan, program, projeler doğrultusunda yürütülen çalışmalara hız kesmeksizin devam edilerek gümrük muhafaza ekiplerinin ocak-eylül döneminde elde ettiği başarının yılın tamamına yayılması ve önümüzdeki yıllarda da artarak sürmesinin hedeflendiğini sözlerine ekledi.