Türkiye yaş meyve sebze sektörünün ihracat projesi olarak bilinen ve bu yıl ikincisi düzenlenen Interfres Eurasia Yaş Sebze Meyve Depolama Ambalaj ve Lojistik Fuarı, ANFAŞ Antalya EXPO Center'da kapılarını açtı.

Uçak, burada yaptığı konuşmada, Interfresh Fuarı'nın firmalara önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, organizasyona sahip çıkılmasını istedi.

İhracat rakamlarına ilişkin bilgi veren Uçak, "Türkiye genelinde 9 aylık dönemde miktar bazında 2 milyon 200 bin tonluk, değer bazında ise 1 milyar 355 milyon dolarlık yaş sebze ve meyve ihracatı gerçekleştirildi." dedi.

İhracatta ağırlıklı pazarları Rusya, Almanya, Irak, Romanya ve Hollanda'nın oluşturduğunu dile getiren Uçak, bu yıl Çin'e kiraz ihracatına başlandığını, bu ülkenin de yakın zamanda önemli bir pazar haline geleceğini ifade etti.

Yaş meyve ve sebze kadar ürünlerin işlenmesinden elde edilen turşu, salça, meyve suyu gibi ürünlerin yer aldığı meyve sebze mamulleri sektörünü de son derece önemsediklerini belirten Uçak, "Meyve sebze mamulleri sektörümüzde 9 ayda miktarda 1 milyon 300 bin ton, değerde ise 1 milyar 134 milyon dolarlık ihracatımız kayıt altına alındı. İhracatımız ağırlıklı olarak Avrupa Birliği ülkelerine ve ABD'ye gerçekleşmiştir." diye konuştu.

Türkiye'de yılda 45 milyon tonun üzerinde yaş meyve ve sebze üretildiğini, bunun 5 milyon tonunun ihraç edilebildiğini anlatan Uçak, ihracatın artırılması noktasında bu tür fuarların önemli olduğunu bildirdi.

ANTALYA TROPİK MEYVE ÜRETİMİNDE ATAĞA GEÇTİ

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da tarım kenti Antalya'nın yaş sebze ve meyve konusunda adeta Türkiye'nin deposu olduğunu söyledi.

Tarım sektörü açısından bu fuarı önemsediklerini belirten Karaloğlu, fuarın büyütülerek kendi alanında öncü fuarlardan biri haline getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'nin tarım alanında en iyi ülkelerden biri olduğuna işaret eden Karaloğlu, "Türkiye önemli bir üretici ve ihracatçı ama bu potansiyelimizi çok daha yukarılara çekme şansımız var. Özellikle depolama, paketleme, lojistik alanında ciddi sorunlar var." diye konuştu.

Antalya'nın her yıl 6,5 milyon ton yaş sebze ve meyve ürettiğini ve bunun büyük kısmını ihraç ettiğini belirten Karaloğlu, "Antalya'nın son dönemde özellikle tropik meyvelerde önemli bir atağı var. Tropik meyve dediğimiz, muzdan başlayarak avokado, mango, yeni devreye giren pataya ve benzeri tropik meyvelerde Antalya'da çok ciddi üretim var." ifadesini kullandı.

Karaloğlu, ülkede tüketilen 800 bin ton muzun 500 bin tonunun Antalya ve Mersin'de üretildiğini, 300 bin tonunun ise ithal edildiğini söyledi. Vali Karaloğlu, muz üretimi bu şekilde devam ederse yakın zamanda Türkiye'nin muz ihraç eder hale gelebileceğini bildirdi.

Sektörde pazar çeşitliliği konusunda sıkıntılar yaşandığına dikkati çeken Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Bize en yakın pazar Orta Doğu ama biz hala Orta Doğu pazarında yaş sebze ve meyve olarak neredeyse hiç yokuz. Bunu mutlaka çalışmamız, Türk çiftçisinin ürünlerini Orta Doğu pazarına indirmemiz lazım. Elin Brezilyalısı, Amerika kıtasında ürettiği biberi getirip Orta Doğu pazarında satabiliyor. Biz buradan uçakla bir saatlik mesafede, kara yoluyla 6-7 saatlik mesafedeki pazarlara yaş sebzeyi indiremiyorsak bir problemimiz var demektir. Bunu mutlaka çözmemiz lazım."

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz da tüm dünyada tarım sektörünün stratejik sektör olarak değerlendirildiğini belirtti.

26 ÜLKEDEN ALIM HEYETİ

Vali Karaloğlu, Uçak ve beraberindekiler konuşmaların ardından fuarı gezdi.

100'ün üzerinde markanın ürünlerinin sergilendiği, 26 ülkeden 600'ü aşkın alım heyetinin ağırlanacağı fuar, 19 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.