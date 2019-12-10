REYTİNG SONUÇLARI - 9 ARALIK

9 Aralık tüm kanallara ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçları açıklandığında detaylar haberimizde olacak.