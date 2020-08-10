9 Ağustos Milli Piyango sonuçları bugün yapılan çekilişin ardından belli oldu. Milli Piyango çekilişi her ayın 9 - 19 ve 29'unda düzenleniyor. Ayrıca, 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim ve Yılbaşı gibi resmi bayramlarda da Milli Piyango özel çekilişi yapılıyor. 2020 Ağustos ayının ilk Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. İşte 9 Ağustos Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 9 AĞUSTOS 2020

Milli Piyango çekilişi dün saat 15.00'da Milli Piyango İdaresi Binası'nda noter huzurunda gerçekleştirildi. İşte 9 Ağustos 2020 Milli Piyango bilet sorgulama sayfası...

9 AĞUSTOS MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLA

9 AĞUSTOS MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SIRALI TÜM LİSTE

9-08-2020 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

3000000TL Kazanan Numara

290611

100000TL Kazanan Numara

577355

10000TL Kazanan Numaralar

175941

066764

435653

232939

170308

237125

141579

444508

103401

658568

241468

401311

641750

520323

523379

678015

641987

304951

060562

400086

1000TL Kazanan Numaralar

623560

450793

232256

109101

531683

579930

120752

435003

204884

336929

056195

349533

669856

389183

259525

033461

192154

121676

151888

490374

277956

251626

068868

478073

142271

304495

353226

672882

559941

210384

332875

042085

196803

282911

435548

467814

400277

542071

534707

184544

306961

346474

244024

248143

064757

098747

373837

632053

139315

596846

300TL Kazanan Numaralar

99414

94031

74503

19923

91702

46864

66216

21112

09638

03086

05413

98976

46953

57195

54451

57072

80363

02806

95912

13596

29734

32664

57849

40336

70233

31997

49985

75378

83883

66352

90696

44638

73033

43434

92534

94955

39751

38865

90668

31817

Amorti

1 ve 6

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR, KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango’yu kazanmak herkesin hayalidir! Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur.

Milli Piyango’da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Bilet fiyatlarımız:

Normal Çekilişlerde: Tam Bilet: 30 TL Yarım Bilet: 15 TL Çeyrek Bilet: 7,5 TL Özel Çekilişlerde: Tam Bilet: 50 TL Yarım Bilet: 25 TL Çeyrek Bilet: 12,5 TL

Milli Piyango çekilişleri canlı yayında yapılır ve kazanan numaralar birkaç küre içerisinden rastgele çekilir.

Peki, çekilişler ne zaman?

Normal Çekilişler: Her Ayın 9, 19, 29’u Özel Çekilişler: 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim Yeni Yıl Çekilişi: 31 Aralık



Ve 18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oynayabilir.