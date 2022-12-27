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Kyocera, 9.8 milyar dolarlık çip yatırımı atağında!

Japon Kyocera, 2023-2025 mali yılı boyunca çipler için 9.8 milyar dolar yatırım yapacak

Giriş: 27.12.2022 - 16:44 | Güncelleme: ABONE OL
9.8 milyar dolarlık çip yatırımı
9.8 milyar dolarlık çip yatırımı
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Reuters / HABERTURK.COM

Nikkei Gazetesi'nin bildirdiğine göre, Japonya'nın Kyocera Corp firması 2023/24 mali yılından başlayarak üç yıl boyunca üretim tesisleri ve yarı iletkenle ilgili ürünlerin geliştirilmesi için 1.3 trilyon yen (9.77 milyar dolar) yatırım yapmayı planlıyor.

Bununla birlikte şirket, son üç yıldaki miktarın yaklaşık iki katı olan 900 milyar yen'e kadar sermaye harcaması planlıyor ve Ar-Ge'ye %60'lık bir artışla 400 milyar yen yatırım planlıyor.

Sony Grubu gibi diğer çip tesislerinin yakınında yer alan Japonya'nın güneyindeki Kagoshima vilayetinde Kyocera, yeni bir yarı iletken paket üretim tesisi inşa etmek için bu büyük yatırım kapsamında yaklaşık 60 milyar yenlik yatırım da yapıyor.


Nagazaki merkezli şirket, Kyoto'daki Ayabe fabrikasında faaliyete başlamasından bu yana yaklaşık 20 yıl içinde ilk yeni yerli tesisini inşa ediyor. Başkan Hideo Tanimoto, verdiği röportajda, çip yapım ekipmanı için seramik gibi parçaların genişlemesini finanse etmek için, Kyocera'nın KDDI Corp'taki (9433.T) %15 hissesini teminat olarak kullanarak yaklaşık 1 trilyon yen'e kadar borç almak istediğini vurguladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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