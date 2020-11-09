9-10 Kasım tatil mi? PTT, bankalar ve kargolar açık mı?

10 Kasım Salı günü Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 82. yılında anılacak. Bu özel gün öncesi herhangi bir tatil olup olmadığını merak eden vatandaşlarımız, 9-10 Kasım tatil mi sorusunun yanıtını arıyor...

9-10 KASIM PTT, KARGOLAR, BANKALAR VE ECZANELER AÇIK MI?

9 Kasım Pazartesi ve 10 Kasım Salı günü PTT, bankalar, kargolar, noterler ve eczaneler açık olacak.