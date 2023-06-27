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Müstakil evde çıkan yangında 89 yaşındaki yatalak hasta öldü

Uşak'ta müstakil bir evde çıkan yangında, yalnız yaşayan ve yatalak olduğu öğrenilen 89 yaşındaki Selim Günay hayatını kaybetti

Giriş: 27.06.2023 - 19:40 | Güncelleme: ABONE OL
89 yaşındaki yatalak hasta yangında can verdi
AA

Uşak'ın Eşme ilçesi Uluyayla köyünde müstakil bir evde çıkan yangına itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri müdahale etti.

Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, yalnız yaşayan ve yatalak olduğu öğrenilen Selim Günay'ın (89) hayatını kaybettiğini belirledi. Günay'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evdeki inceleme sonucu yangının Günay'ın solunum tedavisi için kullandığı oksijen konsantratörünün patlaması sebebiyle çıkmış olabileceği belirtildi.

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