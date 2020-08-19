88 yaşındaki ağabeyini baltayla yaraladı

Alınan bilgiye göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan Mehmet Ö. (80) ile ağabeyi İsmail Ö. (88) arasında ilçedeki pazar yerinde tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Mehmet Ö, baltayla ağabeyinin başına vurdu.

Ağır yaralanan İsmail Ö, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaçmaya çalışan Mehmet Ö, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.