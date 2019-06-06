88 etkinliğe 55 bin 500 kişi

Türkan Şoray'ın adı 28 Ekim'de Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 28 Ekim 2018'de açılan kültür merkezine verilmişti.

Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde sezon, mayıs ayında tamamlandı. Sergilerin açıldığı, konserlerin düzenlendiği ve tiyatro oyunlarının sahnelendiği Türkan Şoray Kültür Merkezi, bir sezonda 88 etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinlikleri ise 55 bin 500 kişi takip etti.

Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki 667 koltuk kapasiteli Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde açılan Salvador Dali'nin eserlerinin yer aldığı sergi en çok ilgi etkinlik oldu. Sergiye 15 bin kişi ilgi gösterdi. Merkezde 41 tiyatro oyunu sahnelenirken Muratpaşa Belediyesi ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği'yle birlikte düzenlendiği Gitar Festivali kapsamında 3 konser verildi. 'Muratpaşa'da Sanat Var' etkinliği kapsamında 24 program gerçekleştirilirken 9 bağımsız konserle 4 söyleşi düzenlendi. Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde 2019 - 2020 sezonu ekim ayında başlayacak.