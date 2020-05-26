870 yıllık "Bayram Çamı" en sessiz bayramını geçiriyor

Kastamonu Valiliği ve İl Özel İdaresinin hazırladığı "Kastamonu Anıt Ağaçları" kitabında merkeze bağlı Kıyık köyünde bulunan ağacın 870 yıllık olduğu bilgisi yer alıyor.Anadolu karaçamı türüne ait olan ve yörede "Bayram Çamı" adıyla anılan anıt ağacın 183 santimetre çapında, 17 metre boyunda olduğu belirtiliyor.Yöre halkının büyük önem verdiği Bayram Çamı, bugüne kadar köydeki bayramlaşmalara, asker uğurlamalarına, mevlitlere ve toplantılara ev sahipliği yaptı.Bu yıl yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilk kez bu yıl Ramazan Bayramı'nda ağacın altında bayramlaşma yapılmadı."Kastamonu Anıt Ağaçları" kitabının yazarlarından doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bayram Çamı"nın tarihe tanıklık eden bir ağaç olduğunu söyledi.Bayram Çamı'nın fidan olduğu dönemde bölgeye Bizanslılar'ın hakim olduğuna işaret eden Keleş, "Daha sonra Beylikler Dönemi, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri geldi. Bu çam, imparatorluklar, beylikler ve Cumhuriyet yönetimlerini gördü." dedi.Köy açısından çok özel bir ağaç olduğunu vurgulayan Keleş, "Köy halkı delikanlılarını askere buradan uğurlar. Belki Çanakkale'ye, Kurtuluş Savaşı'na insanlar buradan uğurlandı. Bu ağaç tarihe tanıklık etti. Bu güzelliği koruyup kollamak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." ifadelerini kullandı.Köy muhtarı Şükrü Maden de her bayram bu çamın altında bayramlaştıklarını söyledi.Çam ağacının köy sakinleri için buluşma yeri olduğuna dikkati çeken Maden, şunları kaydetti:"Bayramda bu ağacın altında toplandığımız için adı Bayram Çamı'dır. Burası Ankara'nın Kızılay'ı, Ulus'u gibi bizim de buluşma yerimizdir. Köyle ilgili bir karar alınacağı zaman burada alınır. Ağaca kesinlikle zarar vermeyiz. Çamdan düşen kozalağı, dalı olsun kullanılmaz, yakılmaz. Bunun kozalağını, dalını sadece camide kullanırız."Koronavirüs nedeniyle bu bayramın hüzünlü geçtiğini belirten Maden, salgım tedbirleri kapsamında köyde toplu bayramlaşma olmadığı için de bu yıl çamın altının boş kaldığını sözlerine ekledi.
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