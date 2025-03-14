87 milyon liralık 'büyü' dolandırıcılığı

BÜYÜ BOZMA VE AİLE SORUNLARINI ÇÖZME VAADİYLE VURGUN YAPTILAR

Sosyal medyada sahte hesap açan şüphelilerin büyü bozma, bağlama büyüsü yapma, aile sorunlarını çözme gibi vaatlerle insanları dolandırdığı saptandı. Şüphelilerin dini duyguları istismar edip, yüksek meblağlarda para talep ettiği ve toplam 87 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı.