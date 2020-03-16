86 yaşındaki "kitap kurdu" öğrencilere örnek oluyor

16 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Samsun'un Havza ilçesinde, kitap sevgisi ile dikkati çeken, 86 yaşındaki kütüphane üyesi Ramazan Mustafa Tarhan, kütüphaneye gelen öğrencilere de kitap okuma alışkanlığı edinmeleri için tavsiyelerde bulunuyor.
İlçede uzun yıllar berber dükkanı işleten ve iş yerinde kitaplığı bulunan Tarhan, emekli olduktan sonra da kitaplardan kopmadı.
Önce torunlarının kitaplarını okuyan, daha sonra Havza Atatürk İlçe Halk Kütüphanesine üye olan Tarhan, okuduğu kitapları tek tek not alıyor.
Son 8 yılda toplam 545 kitap okuyan Tarhan, sık sık ziyaret ettiği kütüphanede öğrencilere de kitap okuma alışkanlığı edinmeleri için tavsiyelerde bulunuyor.
Üç çocuk ve altı torun sahibi Tarhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitap okumanın kendisine çok şey kattığını söyledi.
İlkokul mezunu olduğunu belirten Tarhan, "İlkokul mezunu olmam nedeni ile konuşma kabiliyetim gelişmemişti ama ben okumaya başladıktan sonra konuşma kapasitem gelişti, yeni kelimeler öğrendim, bilmediğim kelimeleri not aldım. Kültürüm arttı, bilmediğim birçok şeyi öğrendim." dedi.
Kütüphanedekilerin kendisine ilgi gösterdiğini anlatan Tarhan, "Burada gördüğüm yakın ilgiden memnun oldum. Kütüphanenin en yaşlı üyelerinden biriyim. Bununla gurur duyuyorum." ifadesinde bulundu.
- "Bilhassa tarih kitaplarını okumayı çok seviyorum"
Özellikle tarih kitaplarına ilgi duyduğunu dile getiren Tarhan, şöyle devam etti:
"Her türlü kitabı okuyorum ama bilhassa tarih kitaplarını okumayı çok seviyorum. Kitapları not etme alışkanlığım var. Ne kadar kitap, nasıl kitaplar okumuşum? İleride de benim çocuklarıma bir tavsiye, bir hatıra olarak kalsın diye kitapları not etmeye başladım. Ama bakıyorum ki çocuklarım kitap okumaya çoktan başlamışlar. Artık bir nevi kitap kolik, kitap hastası olmuşuz. Kitap bulamadığım zaman gazeteleri baştan aşağıya okurum."
Kütüphane Bilgisayar İşletmeni Ahmet Doğan da Ramazan Mustafa Tarhan'ın her hafta kütüphaneyi ziyaret ettiğini, iyi bir okur olduğunu söyledi.
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