Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam 86 yaşında, arazisinde 54 farklı organik meyve yetiştiriyor

        86 yaşında, arazisinde 54 farklı organik meyve yetiştiriyor

        Samsun'da 86 yaşındaki işçi emeklisi Nedim Taflan, arazisinde Almanya'da yaşadığı yıllarda gördüğü meyve türlerini yetiştirmeye başladı. Bugün ürettiği 54 farklı organik meyveyi Türkiye'nin dört bir yanına satan Taflan, "Bugün ekonomik değeri olan tüm bu meyvelerden gelir elde ediyorum. Organik olarak tonlarca ayva ve kivi sattım. Arazime kimyasal ilaç girmiyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 09:29 Güncelleme: 17.11.2025 - 09:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        86 yaşında... Almanya'da gördü Samsun'da başardı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        19 Mayıs ilçesinde yaşayan işçi emeklisi Nedim Taflan, 36 dönüm arazisinde hiçbir kimyasal kullanmadan 54 çeşit meyve yetiştiriyor.

        Ürünlerini Türkiye’nin farklı bölgelerine gönderdiğini anlatan Taflan, bahçesindeki tüm bakım ve ihtiyaçları tek başına karşıladığını söyledi.

        Honduras’tan pepino, Yunanistan’dan çeşitli üzüm türleri ve kamkat gibi Türkiye’de pek rastlanmayan ürünleri de bahçesinde yetiştirdiğini belirten Nedim Taflan, “Şu anda bahçemde 54 farklı meyve çeşidi var. Saymak gerekirse; taflan, ceviz, fındık, elma, armut, kivi ve çeşitli üzüm türleri bulunuyor.

        REKLAM

        Erik ve erik çeşitleri de var, limon yetiştiriyorum. Halk arasında pek bilinmeyen kamkat meyvesi de mevcut. Kamkat, portakalın küçük halidir; turşularda kullanılır ya da olduğu gibi meyve olarak yenir. Fındığın da iki çeşidini yetiştiriyorum; biri Giresun yağlısı, diğeri çakıldak fındık. Ayrıca pepino meyvesi yetiştiriyorum, onu da Honduras’tan getirttim. Üzüm fidanlarımı ise Yunanistan’dan kendi elimle getirdim, diktim, büyüttüm” diye konuştu.

        "ARAZİME KİMYASAL İLAÇ GİRMİYOR"

        Almanya’da gördüğü meyve ve bitki türlerini Türkiye’deki arazisine getirip yetiştirdiğini söyleyen Taflan, “Bugün ekonomik değeri olan tüm bu meyvelerden gelir elde ediyorum. Türkiye genelinde, özellikle Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok şehre satış yaptım. Bunların dışında organik olarak tonlarca ayva ve kivi sattım.

        Tamamen organik üretim yapıyorum. Arazime kimyasal ilaç girmiyor, sadece bulabilirsem hayvan gübresi kullanıyorum. Meyvelerimin tamamı ilaçsız ve organik olarak yetişiyor. Bu durum Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS) belgelerimde de kayıtlı. Her şey kontrol altında. Arazimin tamamı meyve ağaçlarıyla kaplı. Almanya’ya gittiğimde birçok meyve çeşidini orada tanıdım. Türkiye’de olmayan türleri orada gördüm. Döndüğümde ise kendi bahçemde yetiştirmeye çalıştım. Nerede fidan bulduysam o şekilde getirip diktim, yeni çeşitler oluşturdum. Hala içimde yapmayı istediğim çok şey var ama bazılarına tabiat el vermiyor, yaşım da artık müsaade etmiyor” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Nedim Taflan
        #Samsun
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zehirlenme felaketinde gözaltı sayısı 11'e çıktı!
        Zehirlenme felaketinde gözaltı sayısı 11'e çıktı!
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        Ankara’dan Bursa'ya gelip öldürmüş... Tasarlanmış cinayet!
        Ankara’dan Bursa'ya gelip öldürmüş... Tasarlanmış cinayet!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        ABD Savunma Bakanı talimat verdi
        ABD Savunma Bakanı talimat verdi
        Başsavcılıktan 'bahis' soruşturması için açıklama!
        Başsavcılıktan 'bahis' soruşturması için açıklama!
        Adalet Bakanlığı'ndan Şule Çet davasına ilişkin açıklama
        Adalet Bakanlığı'ndan Şule Çet davasına ilişkin açıklama
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        Hakan Çalhanoğlu İspanya maçında yok!
        Hakan Çalhanoğlu İspanya maçında yok!
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Habertürk Anasayfa