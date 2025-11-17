86 yaşında, arazisinde 54 farklı organik meyve yetiştiriyor

19 Mayıs ilçesinde yaşayan işçi emeklisi Nedim Taflan, 36 dönüm arazisinde hiçbir kimyasal kullanmadan 54 çeşit meyve yetiştiriyor.

Ürünlerini Türkiye’nin farklı bölgelerine gönderdiğini anlatan Taflan, bahçesindeki tüm bakım ve ihtiyaçları tek başına karşıladığını söyledi.

Honduras’tan pepino, Yunanistan’dan çeşitli üzüm türleri ve kamkat gibi Türkiye’de pek rastlanmayan ürünleri de bahçesinde yetiştirdiğini belirten Nedim Taflan, “Şu anda bahçemde 54 farklı meyve çeşidi var. Saymak gerekirse; taflan, ceviz, fındık, elma, armut, kivi ve çeşitli üzüm türleri bulunuyor.

Erik ve erik çeşitleri de var, limon yetiştiriyorum. Halk arasında pek bilinmeyen kamkat meyvesi de mevcut. Kamkat, portakalın küçük halidir; turşularda kullanılır ya da olduğu gibi meyve olarak yenir. Fındığın da iki çeşidini yetiştiriyorum; biri Giresun yağlısı, diğeri çakıldak fındık. Ayrıca pepino meyvesi yetiştiriyorum, onu da Honduras’tan getirttim. Üzüm fidanlarımı ise Yunanistan’dan kendi elimle getirdim, diktim, büyüttüm” diye konuştu.

"ARAZİME KİMYASAL İLAÇ GİRMİYOR" Almanya’da gördüğü meyve ve bitki türlerini Türkiye’deki arazisine getirip yetiştirdiğini söyleyen Taflan, “Bugün ekonomik değeri olan tüm bu meyvelerden gelir elde ediyorum. Türkiye genelinde, özellikle Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok şehre satış yaptım. Bunların dışında organik olarak tonlarca ayva ve kivi sattım. Tamamen organik üretim yapıyorum. Arazime kimyasal ilaç girmiyor, sadece bulabilirsem hayvan gübresi kullanıyorum. Meyvelerimin tamamı ilaçsız ve organik olarak yetişiyor. Bu durum Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS) belgelerimde de kayıtlı. Her şey kontrol altında. Arazimin tamamı meyve ağaçlarıyla kaplı. Almanya’ya gittiğimde birçok meyve çeşidini orada tanıdım. Türkiye’de olmayan türleri orada gördüm. Döndüğümde ise kendi bahçemde yetiştirmeye çalıştım. Nerede fidan bulduysam o şekilde getirip diktim, yeni çeşitler oluşturdum. Hala içimde yapmayı istediğim çok şey var ama bazılarına tabiat el vermiyor, yaşım da artık müsaade etmiyor” ifadelerini kullandı.