Özel Güvenlik olmak isteyen adaylar her yıl olduğu gibi bu yılda girdikleri sınavın sonucunu merak ediyor. 9 Şubatta yapılan ve yoğun ilgi gösterilen özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? İşte 2020 Özel Güvenlik sınavı sonuçları...

Özel Güvenlik sınav sonuçları

Özel Güvenlik sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizde okuyabilirsiniz. Ya da sınav sonucunuzu ÖGG SORGULAMA LİNKİ üzerinden sorgulayabilirsiniz. Özel Güvenlik sınav soruları ve cevaplarını kontrol etmek için yine aynı site üzerinden giriş yapabilirsiniz.

Özel Güvenlik sınavına itiraz edilir mi? Nasıl edilir?

Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır. Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden Ar-Ge ve Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir. Yazılı sınav sonucuna itiraz ile ilgili olarak talimatın 8.1. 8.2. ve 8.3. maddelerinde belirtildiği şekilde yapılacaktır. Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb.. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvegitim@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.