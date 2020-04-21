85 yaşındaki KOAH hastası Kovid-19'u yendi

21 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kentte yaşayan ve bir süre önce Kovid-19 belirtileri gösteren KOAH hastası Seriye Sürgün'e, müracaat ettiği Iğdır Devlet Hastanesinde test yapıldı.
Kovid-19 testi pozitif çıkınca tedavi altına alınan Sürgün, iyileşerek hastaneden taburcu edildi.
Hastanede görevli doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde uğurlanan Sürgün'e, başhekim Raşit İlhan çiçek verip, sağlıklı kalması için tavsiyelerde bulundu.
Seriye Sürgün ile sohbet eden Başhekim İlhan, Vali Enver Ünlü ve İl Sağlık Müdürü Caner Tazegün'ün "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "Allah sizleri başımızdan eksik etmesin, Allah sağlık versin. Iğdır Devlet Hastanesi olarak sizi sağlıcakla taburcu ediyoruz ve sonra da tatlı yemeye bekliyoruz. Sağlığınıza kavuşmanıza çok sevindik." dedi.
- "Doktor olmasa biz olamayız"
Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Seriye Sürgün de asıl alkışlanması gerekenlerin doktorlar olduğunu söyledi.
Hastanede bulunduğu süreçte kendisiyle çok ilgilenildiğini belirten Sürgün, şöyle konuştu:
"Sizi Allah başımızdan eksik etmesin, Allah güzel günler, uzun ömürler versin. Türkiye'mize güzellikler diliyorum. Doktorlardan çok memnunum, Allah doktorumuzu var etsin. Yüz bin defa teşekkür ederim, doktor olmasa biz olamayız. Çok güzel ilgilendiler, hepsine teşekkür ederim. Sağlık selamet diliyorum. Allah doktorlarımızı daha güzele, daha yükseğe çıkarsın. Allah daha güzel akıl versin, umut versin, güzellikler versin."
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