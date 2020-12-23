85 yaşındaki hastayı sırtında taşıyan polis memuru: "Bir Türk genci olarak hepimizin yapacağı davranış"

Çorum Emniyet Müdürlüğü Bahçelievler Polis Karakolu'nda görev yapan 3 yıllık polis memuru Başpınar, gazetecilere, gece geç saatlerde hastane polisi aracılığıyla gelen yardım talebini değerlendirmek üzere gittikleri hastanede 85 yaşındaki Müzeyyen Kahramantekin ile karşılaştıklarını belirtti.
Yaşlı kadını alıp ekip otosuyla evine götürdüklerini anlatan Başpınar, rahatsızlığından dolayı yürümekte zorlanan yaşlı kadını sırtında bina girişine getirdiğini söyledi.
Kahramantekin'in apartmana geldiklerinde, anahtarını evde unuttuğunu söylediğini belirten polis memuru Başpınar, şunları dile getirdi:
"Yanımdaki polis arkadaşlarım Mehmet ve Metin, apartmandaki birkaç komşuyu uyandırıp bina kapısını açtırdı. Ben de o sırada teyzemizin gidemeyeceğini gördüm. Teyzemizi sırtıma aldım, binaya girdiğimizde de asansörün çalışmadığını fark ettik. Teyzemiz yürüyemeyecek durumdaydı, iki kişi de götüremeyeceğimiz için sırtıma aldım. Arkadaşlarımın da yardımıyla 5. kata kadar çıkardık. Karşı komşusunun yardımıyla kapısını açıp teyzemizi evine bıraktık. Başka bir ihtiyacının olup olmadığını sorduğumuzda, olmadığını söyledi, dua etti. Biz de ihtiyacı olursa yine 155'i arayabileceğini söyleyip evden ayrıldık."
Polis memurlarının her gün buna benzer yardımlarda bulunduğuna dikkati çeken Başpınar, "Yardım isteyen herkese yardım ediyoruz. Bu tek benim için değil, bu herkes için vatandaşlık görevi. Bir Türk genci olarak hepimizin yapacağı davranış, Türk polis teşkilatının her zaman yaptığı yardımdır. Bize bu mesleğe başlarken, daha okuldayken 'Büyüklerine, küçüklerine, düşkünlere her zaman yardım et' denir." diye konuştu.
Bekar olduğunu ve ailesinin Osmaniye'de yaşadığını, onların da bir gün düşkün duruma düşebileceğini ifade eden Başpınar, şunları kaydetti:
"Ben Çorum'da görev yapıyorum, ailem Osmaniye'de. Belki benim de anne-babam düşkün durumda olacaktı. Onlara da oradaki polis yardım edecekti. Bu sadece Çorum'da değil, polis olsun, asker olsun tüm kolluk kuvvetlerinin özveriyle yerine getirdiği görev."
Polis memurunun takdir toplayan davranışının fotoğrafının sosyal medyada yayılmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından fotoğrafları paylaşmıştı. Soylu, gül ve alkış görseline yer verdiği paylaşımında "Türk polisi... Kulağını iftiralara kapatır, gönlünü vatandaşa açar..." ifadesini kullanmıştı.
Öte yandan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin özverili davranışından ötürü Başpınar'ı hizmet belgesiyle ödüllendireceği öğrenildi.
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