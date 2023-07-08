1 Şurada Paylaş!







Emekli zammında son dakika gelişmesi! Yaklaşık 12 milyon emeklinin maaş zammı için kritik enflasyon rakamları açıklandı. Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli olmuştu ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaşlarına 'iyileştirme' açıklamasının ardından yeni zam oranları artırıldı. Söz konusu zam oranlarının belli olmasıyla birlikte "8400, 8600, 8800, 9000, 9200 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç para yeni emekli maaşı alacak?" sorusu emekli vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte 2023 yeni zamlı emekli maaşı rakamları…

2 Şurada Paylaş!







EMEKLİYE DE EK ZAM GELİYOR! Partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konuda çalışma başlatılması için talimat verdiğini açıklamıştı.

3 Şurada Paylaş!







CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİYE EK ZAM AÇIKLAMASI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 milyon emekliyi ilgilendiren bir haberi vermişti. Memurlara verilecek 8 bin 77 liralık seyyanen zam, emeklilere uygulanmamıştı. Emeklilerin beklentilerini göz ardı etmediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

REKLAM

4 Şurada Paylaş!







TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI AÇIKLANDI! TÜİK'e göre haziranda - Aylık enflasyon yüzde 3,92 - Yıllık enflasyon yüzde 38,21 - 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu.

5 Şurada Paylaş!







EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE 25'E ÇIKIYOR Emekliye yeni zam oranları için hazırlanan önerge TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Buna göre Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Yüzde 25'lik maaş zammından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olan ve önümüzdeki dönemde emekli olacaklar da yararlanacak. Emekliye yeni zam oranları için TBMM'de önerge hazırlandı. Buna göre Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak.

6 Şurada Paylaş!







8400, 8600, 8800, 9000, 9200 TL EMEKLİ MAAŞI ALANLAR NE KADAR MAAŞ ALACAK? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre emekliye yeni zam oranları için TBMM'de önerge hazırlandı. Buna göre Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Buna göre SSK, Bağ-Kur ve emekli memur aylıklarına zam yüzde 25'e çıkartılacak.

REKLAM

7 Şurada Paylaş!







Komisyona sunulmak üzere hazırlanan önergenin ayrıntıları belli oldu. Emekli sandığı Bağkur ve SSK emeklileri yılın ikinci altı ayı için toplam yüzde 25 zam alacak. Daha önce açıklanan zam oranları yüzde 25'e tamamlanacak. Önerge komisyonda en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracak teklife eklenecek.

8 Şurada Paylaş!







KOMİSYONDA TEKLİFİN GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR Bu tabloya göre; SSK ve BAĞKUR emeklilerine 19,77 EMEKLİ SANDIĞI emeklilerine 17,55 zam verilecekti. Şimdi ise, 3 Sigorta kolunda maaş zamları hepsi için 6 aylık % 25'e çıkarılacak.

9 Şurada Paylaş!







EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR AYLIĞI 9 BİN 876 TL Önergeyle emekli daha önce yüzde 17,55 oranında artırılmış olan emekli memur aylıklarına da yüzde 6.34 oranında ilave zam yapılacak. Böylece memur emeklilerinin maaş zammı yüzde 25'e çıkartılacak.

REKLAM

10 Şurada Paylaş!







SSK ve Bağkur emekli aylıkları da Temmuz ayında yüzde 25 oranında artırılacak. Yapılan bu düzenlemeyle SSK ve Bağkur emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan refah zammı yapılmış olacak.