Salgın nedeniyle ihmal etti! Aşağı bakmakta zorlanınca...

Trabzon'un Of ilçesinde yaşayan Faik Ramoğlu, yaklaşık 2 yıl önce burnunda oluşmaya başlayan kitleyi başlangıçta önemsedi. Kitle zamanla büyümesine rağmen Covid-19 salgını nedeniyle hastaneye gitmeye çekinen Ramoğlu, nefes almakta ve aşağı bakmakta zorlanmaya başladı.
Ailesi ve çevresindekilerin telkinleriyle Of Devlet Hastanesine giden ve Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Erdal Rahman Köprücü ile görüşen Ramoğlunun tedavisine başlandı.
İLTİHAP ŞEKLİNDE BAŞLADI
Ramoğlu, burnunda çıkan kitlenin büyümesinde kendisinin de etkisinin olduğunu söyledi. Rahatsızlığının burnunda iltihap şeklinde başladığını belirten Ramoğlu, "Burnumu kurcaladığım için bayağı ilerledi. Psikolojik olarak insanı çok etkiliyor. Nefes almakta zaman zaman zorluk çekiyordum" dedi.
Başarılı geçen ameliyatın ardından sağlığına kavuştuğunu anlatan Ramoğlu, "Çevremdeki insanlar Neden ameliyat olmuyorsun, neyi bekliyorsun? diyorlardı. Çocuklarım İstanbulda olmamı istedi. O zaman tereddütte kaldım ve uzattık. Gereksiz yere bir rahatsızlık geçirdik. İnsanların buraya güvenmesi, tedavilerini, ameliyatlarını burada yaptırması lazım. Dışarıya gitmenin bir anlamı yok bence. Doktorlarımıza güvenmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.
BURNUNDAN 100 GRAM PARÇA ÇIKARILDI
Op. Dr. Köprücü ise hastanın yaklaşık 3 ay önce kendilerine başvurduğunu anlattı.
Hastanın burnundaki kitle nedeniyle farklı tetkikler yaptığını aktaran Op. Dr. Köprücü, "Daha çok yağ karakterli bir kitle olduğu yönünde kanaat kıldık. Bunun cerrahi müdahale ile alınması gerektiğini hastaya bildirdik. Hasta bize güvendi ve ameliyatımızı gerçekleştirdik. Rinofima (gül hastalığı) veya fimotez roza isimli bir hastalık bu. Genelde hastayı meşgul eden ve iyileşmesi zor tedaviler var. Biz farklı şekilde derisini kaydırarak bu hastalığı iyileştirmeye çalıştık. Hastanın uyumuyla güzel bir sinerji yakaladık ve kendisi sıhhatine kavuştu" diye konuştu.
Burundan yaklaşık 100 gram civarında bir parça aldıklarına dikkati çeken Köprücü, "100 gram dediğimiz dile kolay bir şey ama burnunun ucunda bu ağırlıkla yaşadığını düşünürseniz aslında çok kolay değil. Araya pandeminin girmesi, insanların hastaneden korkması ve maske ile bunun gizlenebilmesi bu kadar ilerlemesine neden oldu. Erken vakitte gelseydi kendisi ve bizim için daha konforlu bir ameliyat olabilirdi" dedi.
AMELİYAT BAŞARILI OLDU
Of Devlet Hastanesi Başhekimi Operatör. Dr. Şaban Uysal da hastanın ameliyatı öncesinde bir değerlendirme yapıldığını, hastanenin ameliyat için gerekli teknik ve tıbbi donanıma uygun olduğunu belirlediklerini söyledi.
Operasyonun başarılı geçmesinde hastanın doktorla ilişkisinin önemine işaret eden Uysal, "Çok şükür çok kısa bir sürede az bir iz kalarak ameliyat başarıyla gerçekleşti. Bu süreçte bizler de mutlu olduk" değerlendirmesinde bulundu.
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