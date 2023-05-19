84 yaşındaki dağcının zirve yolculuğu yarım kaldı

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Nepal’deki Dhaulagiri Dağı'na tırmanarak 'dünyanın en yüksek noktalarından birinde zirve yapan en yaşlı kişi' unvanını almayı amaçlayan 84 yaşındaki İspanyol dağcı Carlos Soria, yaralandığı için yolculuğunu tamamlayamadı.

Soria, geçirdiği kazanın ardından şerpalar ve dağcı arkadaşları tarafından ana kampa götürüldü, buradan da helikopterle hastaneye kaldırıldı.

İspanyol dağcı, dünyanın en yüksek noktası olan Everest Dağı dahil, en yüksek 14 dağdan 12’sinde 8 bin metrenin üzerine çıkmayı başarmıştı.

Dünyanın dört bir tarafından dağcılar, dağcılık sezonu olarak da bilinen; hava koşullarının en uygun olduğu bahar aylarında Nepal'in en yüksek zirvelerine tırmanmaya çalışıyor.

Dağcılara, zorlu zirve yolculuğunda Nepalli dağ rehberleri eşlik ediyor.

Nepal ve Tibet arasında yaşayan Himalaya yerlilerine şerpa adı veriliyor. Yaşadıkları dağlık coğrafyayı iyi tanıyan, zorlu koşullara aşina bu kişilerin bölgeye gelen yabancı dağcılara rehberlik yapmaları nedeniyle "şerpa", Batı dillerinde "rehber" anlamında kullanılıyor.

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