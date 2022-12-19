Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güvenlik

İzmir açıklarında 84 düzensiz göçmen kurtarıldı, 26 göçmen yakalandı

İzmir'in Menderes ve Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen toplam 84 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılırken, Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 26 düzensiz göçmen yakalandı

Giriş: 19.12.2022 - 23:48 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir açıklarında 84 düzensiz göçmen kurtarıldı, 26 göçmen yakalandı
İHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 16 Aralık'ta saat 04.15 sıralarında Menderes ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 26 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Ekipler 16 ve 18 Aralık tarihlerinde ise Dikili ilçesi açıklarında yine Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen can salı ve lastik bot içerisindeki toplam 58 düzensiz göçmeni kurtarmak için çalışma başlattı. Göçmenler Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen göçmenlerle ilgili de çalışma yürüttü. 18 Aralık günü saat 22.10 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik gemisi TCSG-81 tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Günlerdir ulaşılamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Günlerdir ulaşılamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Evde bıçaklanan gencin ölümüne ilişkin 1 tutuklama
Evde bıçaklanan gencin ölümüne ilişkin 1 tutuklama
10 metre yükseklikten park halindeki aracın üzerine düştü
10 metre yükseklikten park halindeki aracın üzerine düştü
4 yıl önce 2 kişinin öldüğü metruk bina yine yandı
4 yıl önce 2 kişinin öldüğü metruk bina yine yandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.