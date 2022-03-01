Trabzonspor ile Antalyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Müsabakası öncesi 83 yaşındaki Trabzonspor taraftarı Halit Aygün, bordo-mavililerin yıldız oyuncusu Nwakaeme ile buluştu. Halit Aygün'ü maça davet eden Nwakaeme, 83 yaşındaki taraftarın yanına giderek 9 numaralı formasını hediye etti.

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