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Amasya'da kaybolan 83 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu

Amasya'nın Taşova ilçesinde, 2 gündür haber alınamayan 83 yaşındaki yaşlı kadınının cesedine ulaşıldı. Acı haberi alıp bölgeye gelen yaşlı kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu

Giriş: 01.01.2023 - 18:16 | Güncelleme: ABONE OL
2 gündür haber alınamıyordu! Amasya'da kaybolan 83 yaşındaki kadın ölü bulundu! - En son haberler
AA

Amasya'da kaybolan Fadik Biçer'in (83) cansız bedeni bulundu.

Taşova ilçesine bağlı Karabük köyündeki evinden 30 Aralık'ta ayrılan Fadik Biçer'den haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Son olarak köy çıkışında görüldüğü tespit edilen kadını bulmak için arama çalışması başlatıldı.

KÖYE YAKIN BİR TARLADA BULUNDU

Arama çalışmalarına AFAD ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile köy sakinleri katıldı. Ekipler tarafından aranan Biçer'in cansız bedeni, köye yakın bir tarlada bulundu. Bölgeye gelen yaşlı kadının yakınları gözyaşlarına hakim olmadı.

Biçer'in cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

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