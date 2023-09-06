83 yaşındaki kadın kendisinden 46 yaş küçük olan eşini servet avcısı olmakla suçladı

Iris, şöyle diyordu;

Size Mohamed bana mesaj attığı günden bugüne kadar aramızdaki ilişki hakkındaki tüm gerçekleri söylemek istiyorum. 25 haziran 2019'da Mohamed'den mesaj geldi ve arkadaş olduk. İyi bir adama benziyordu ve en başından beri bana zorla evlendirildiğini ve sonuç olarak dört çocuğunun dünyaya geldiğini söyledi. Boşanma yaşıyordu ve benim anlayabilecek ve konuşulabilecek bir insan olduğumu hissediyordu.