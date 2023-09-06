83 yaşındaki kadın kendisinden 46 yaş küçük olan eşini servet avcısı olmakla suçladı
83 yaşındaki Iris ile 37 yaşındaki Mohamed, yaş farkına rağmen 2020 yılında evlendi; evlilikleri birçok kez haberlere konu oldu. Çift, şimdi de Iris'in, eşine dair yaptığı 'servet avcısı' suçlamaları ile bir kez daha gündeme geldi.
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İngiltere'de yaşayan 83 yaşındaki Iris ile 37 yaşındaki Mısırlı Mohamed ilk olarak bir Facebook grubunda tanıştı. Aralarındaki kimya o kadar güçlüydü ki Mohemed, sohbet etmeye başladıklarından birkaç hafta sonra Iris'e aşkını itiraf etti. Birkaç ay sonra Iris, onunla buluşmak için Kahire'ye uçtu.
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Aralarındaki yaş farkına rağmen 2020 yılında evlenen çift, birçok gazetede yer aldı ve gelen tüm eleştirilere rağmen aşklarının arkasında olduklarını söylediler. Her şey oldukça güzel gidiyordu ta ki Iris, ilişkilerine dair çarpıcı bir açıklama yapana kadar. Iris, iki gün önce Facebook hesabından yayınladığı bir gönderide, eşiyle yaşadığı tüm süreci baştan sona anlattı.
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Iris, şöyle diyordu;
Size Mohamed bana mesaj attığı günden bugüne kadar aramızdaki ilişki hakkındaki tüm gerçekleri söylemek istiyorum. 25 haziran 2019'da Mohamed'den mesaj geldi ve arkadaş olduk. İyi bir adama benziyordu ve en başından beri bana zorla evlendirildiğini ve sonuç olarak dört çocuğunun dünyaya geldiğini söyledi. Boşanma yaşıyordu ve benim anlayabilecek ve konuşulabilecek bir insan olduğumu hissediyordu.
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Ona kendimden bahsettim. Birbirimize mesajlarımız devam etti ve mesajların daha da sevgi dolu olmaya başladığını fark etmeye başladım ve 10 Temmuz 2019'da bana evlenme teklifi etti! Benim nasıl göründüğümü hiç görmedi.
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Yazının devamında Iris, Mohamed'in hiçbir zaman para ödemediğini ve tüm evlilik, balayı ve seyahat masraflarının kendi banka hesabından ödendiğini hatta Mohamed'in borçlarını da ödediğini yazıyor.
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Bununla beraber, Iris Kahire'deki İngiliz Büyükelçiliği'ndeki bir yetkili tarafından, Mohamed'e para vermemesi gerektiği hakkında bir uyarı aldığını ancak eşine güvendiği için uyarıyı görmezden geldiğini anlatıyor. Bu sırada Mohamed, farklı sebepler öne sürerek para istemeye devam ediyordu.
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Iris, özellikle Mohamed'in deniz kenarındaki bungalovunu miras almayacağını öğrenmesinin ardından ilişkinin çok sayıda kavgayla birlikte bozulmaya başladığını ekledi.
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Bununla beraber Iris, Mohamed'in hiçbir zaman bir işe sahip olmadığını ve parasının olmadığını söylüyor. Iris, Mohamed'in artan para istekleri karşısında güvenini kaybettiğini ve evliliğini kurtarmak için çok çabalasa da sonunda pes ettiğini yazıyor, "Almak zorunda olduğum en zor kararlardan biriydi çünkü Mohamed'e olan sevgim gerçekti."
Kaynak: Daily Mail, BrightSide
Fotoğraf: Iris Jones Facebook