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83 yaşındaki Cemal Emmi 30 yıldır köyündeki atıl arazileri ağaçlandırıyor

Giresunlu 83 yaşındaki Cemal Güdül, büyük emekler vererek köyündeki atıl arazileri sarıçam ağaçları ile yeşertiyor

Giriş: 10.11.2022 - 14:09 | Güncelleme: ABONE OL

  • Samsun'da yaşayan ve yılın 8-9 ayı memleketi Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Koman köyünde kalan 83 yaşındaki Cemal Güdül, köyüne ilk fidanı 30 yıl önce dikti.

  • Fidanları tek tek toprakla buluşturan Güdül, köyündeki atıl ve taşlık arazileri yeşillendirmek amacıyla sonraki yıllarda bu işe kendini adadı. Son dönemlerde yaşı dolayısıyla yürümekte güçlük çeken, çevresindekilerin "Cemal Emmi" diye hitap ettiği Güdül, köydeki gençlere harçlık vererek arazilere fidan dikimini sürdürüyor.

  • 80 dönüm alanda 20 binin üzerinde fidan diken Güdül, köyü yeşillendikçe huzur buluyor. Cemal Güdül, Samsun'daki evinin önüne diktiği çam fidanı ile ağaç sevgisinin başladığını söyledi.

  • Sonrasında Alucra'ya Samsun'dan kamyonla çam fidanları götürerek mezarlık ve okul bahçesine dikim yaptığını anlatan Güdül, "Ondan sonra bu aşk bende devam etti. Orman İşletme Müdürlüğünden bir şef geldi, bize teraslamayı gösterdi, ağaçlarla ilgili bilgi verdi, bu iş böyle devam etti" dedi.

  • Güdül, köyünün kırsal ve taşlık bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "30 yıldan beri karınca kararınca bu kırsal alanda, taşlıkların içerisinde 20 binin üzerinde çam diktik. Allah da can verdi, biz de vesile olduk. Yazın da sularını verdik, böyle ormanlar meydana geldi. Daha uygun alanlar olsa senede 20 bin fidan da dikerim" diye konuştu.

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