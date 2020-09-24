83 yaşında yakalandığı Kovid-19'u yenmenin mutluluğunu yaşıyor

Buharaevler Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Çakal'a göğsünde şiddetli ağrı şikayetiyle gittiği kentteki bir özel hastanede ilaç tedavisi tavsiye edildi. Tedaviye rağmen ağrısı dinmeyince 2 gün sonra tekrar aynı hastaneye başvuran Çakal'a çekilen röntgen sonucu Kovid-19 tanısı konuldu.
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 15 gün tedavi gören Çakal, taburcu edilmesinin ardından evinde 14 gün karantinada kaldı.
Çakal, yaklaşık 1 ay süren tedavi ve karantina sürecinde yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.
Hastalık sürecinde göğsündeki şiddetli ağrı haricinde sağlık problemi yaşamadığını belirten Çakal, "Hastanede gece gündüz demeden baktılar, Allah razı olsun. Şükür, şu an çok iyiyim. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.
Koronavirüse yakalandığını öğrendiğinde ümitsizliğe düştüğünü, "Yaşım geçti, bir şey olur mu acaba" diye düşündüğünü dile getiren Çakal, şöyle devam etti:
"Hastanede tek kişilik odada kaldım, konuşacak arkadaş yoktu. Kapıyı bile açamıyordum, pencereyi açabiliyordum yalnızca. Allah sağlıkçılarımıza ömür versin, çok güzel ilgilendiler. Bazı hastalar çok şiddetli atlatıyor bu hastalığı. Bir tanıdığım yoğun bakımda 25 gün kaldığını söyledi. Yoğun bakım daha zor. Onun için çok dikkat etmek lazım."
- "Hamdolsun eşime bulaştırmadım"
Ahmet Çakal, eşi Hacer Çakal'ın ise 10 yıldır göğüs kanseriyle mücadele ettiğini, bugünlerde kemoterapi gördüğünü aktardı.
Karantina sürecinde virüsü eşine bulaştırmamak için tedbirli davrandığının altını çizen Çakal, "Hanıma ben bakıyorum, evde başka kimse yok. Hastaneden çıkarken 14 gün yalnız kalmam söylendi ama mecburen eşimin bazı hizmetlerini görmek için burada kaldım. Hamdolsun eşime bulaştırmadım. Belki de Allah evdeki hastamın yüzüne baktı. Bana bir şey olsa kanser hastası eşim evde yalnız kalacaktı." ifadelerini kullandı.
Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uyulması gerektiğini vurgulayan Çakal, kurallar sayesinde insanların hem kendi hem de çevresindeki insanların sağlığını koruyabileceğine işaret etti.
Kovid-19'un hafife alınamayacağını belirten Çakal, şunları kaydetti:
"Herkese maske takmasını söylüyorum. Maskesini yarım takana, bu şekilde işe yaramayacağını, koruyamayacağını söylüyorum. Hastaneden çıkalı 20 güne yaklaştı, evden hiç çıkmadım. Çıksam belki başkasına bulaştıracaktım, belki ben ikinci kez yakalanacaktım."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!