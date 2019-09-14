83. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı. 25 Ağustos 2019 tarihinde binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen Özel Güvenlik 83. Temel Eğitim 59. Yenileme Eğitim Sınavı'nın sonuçları 13 Eylül 2019 tarihinde açıklanması bekleniyordu. Sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından erişime açıldı. İşte 83. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama sayfası...

83. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI - 2019

Özel Güvenlik Sınav sonuçları (ÖGG) açıklandı. Sonuçlar Özel Güvenlik Daire Başkanlığı sayfasında https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/sinav-sonuclari adresi üzerinden yayınlandı. Adaylar TC kimlik numarasını, sınav adını ve güvenlik kodlarını doldurarak sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

83. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULA

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMAK İÇİN ŞARTLAR

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak

ÖGG BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR 2019

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde yetkilendirilen ve görevlendirilen Özel Güvenlik Görevlisi olmak için 2017 takvim yılında 6 sınav yapılması kararlaştırılmıştı. Özel Güvenlik Görevlisi olmak için eğitim kurumlarında yapılan eğitim programlarına katılmak gerekmektedir. Eğitim sonrası Özel güvenlik sınavına girmek gerekiyor. Yapılacak olan sınavda 100 soru soruluyor ve 60 puan alan adaylar sertifika alma hakkına sahip oluyor. Sınavı geçemeyen adaylar sonra ki son 4 sınavda başarılı olmaya çalışıyor.

Güvenlik Görevlisi kursları ile hem meslek öğreniliyor hem de sınavdaki başarı derecelerine göre iş potansiyeli sunuyor. Güvenlik Görevlisi mesleği, son zamanların en gözde ve yoğun talep gören meslekleri arasında. İlk etapta adaylar Özel Güvenlik Kursu ile mesleği öğreniyorlar. Ardından Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınavına katılıyorlar ve Özel Güvenlik Sertifikalarını ayrıca kimliklerini alıp istedikleri yerlerde işe başlama hakkına sahip oluyorlar. Güvenlik görevlisi kartları da iki gruptan oluşmaktadır. Güvenlik eğitimine katılan kursiyerler güvenlik kimlik kartlarını taşıdıkları kriterlere göre silahlı güvenlik kartı ya da silahsız güvenlik kartı almaktadırlar.