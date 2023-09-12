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        Haberler Gündem 3. Sayfa 82 yaşındaki kadın bıçakla öldürülmüş halde bulundu! - En son haberler

        82 yaşındaki kadın bıçakla öldürülmüş halde bulundu!

        Afyonkarahisar'da, 82 yaşındaki Sıddıka Aysal, evinde 25'e yakın bıçak darbesi ile öldürülmüş halde bulundu. Olayın ardından jandarma ekipleri cinayet zanlısı olarak 89 yaşındaki Alzheimer hastası koca gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 15:16 Güncelleme: 12.09.2023 - 15:18
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        82 yaşındaki kadın bıçakla öldürülmüş halde bulundu!
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        Afyonkarahisar'da olay, Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesi Üsküdar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sıddıka Aysal (82) isimli kadının akrabaları kontrol için evlerine geldiklerinde Aysal’ı hareketsiz yerde yatarken buldu.

        AKRABALARI JANDARMAYI ARADI

        İHA'da yer alan habere göre akrabaları ardından jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        KOCASI GÖZALTINA ALINDI

        Bölgeye gelen ekipler yaptıkları kontrolde yaşlı kadının bıçaklanarak öldürüldüğü belirledi. Olay sonrası cinayet zanlısı olarak ise G.A. (89) isimli Alzheimer hastası koca gözaltına alındı.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Yapılan incelemelerin ardından Aysal’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayın ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

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        #afyonkarahisar
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