82 gündür haber yok!

AA

Kayseri'de kaybolan 86 yaşındaki Hacı Ömer Yılmaz'a 82 gündür ulaşılamıyor.

Pınabaşı ilçesi Tözgün Mahallesi'nde yaşayan ve 7 Temmuz'da hava almak için evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Yılmaz, polis ve jandarma ekiplerinin aramasına rağmen hala bulunamadı.

Parkinson, panik atak ve tansiyon hastası olan Yılmaz'ın ailesi, kayıp yakınlarının fotoğrafını şehrin çeşitli noktalarına astı.