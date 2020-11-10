81 yaşındaki Menekşe nineden "Atatürk" şiiri - BİLECİK

AA

Pazaryeri ilçesinde yaşayan Ferah, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 82. yılı dolayısıyla Başkan Tekin'i makamında ziyaret etti.75 yıl önce ilkokul sıralarında ezberlediği Atatürk şiirini seslendiren Ferah, duygu dolu anlar yaşadı.Bir akrabasının kendisine şiiri ezberlettiğini ifade eden Ferah, "81 yaşındayım, çok şükür iyiyim. Atatürk'ü çok seviyorum. Onu rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.Başkan Tekin de Ferah'a çeşitli hediyeler vererek teşekkür etti.