Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 81 yaşındaki adama 'cinsel istismar'dan hapis cezası

        81 yaşındaki adama 'cinsel istismar'dan hapis cezası

        Bolu'da komşusunun 9 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunan 81 yaşındaki adam, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 20:22 Güncelleme: 20.12.2023 - 20:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        81 yaşındaki adama 'cinsel istismar'dan hapis cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'nun Gerede ilçesinde, komşusunun 9 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 5 aydır tutuklu yargılanan Sabit B. (81) karar duruşmasında, "Ben yaşlı- başlı bir adamım, böyle şeylerle işim olmaz. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi, 'basit cinsel istismar' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, 5 ay önce Gerede ilçesine bağlı Ovacık köyünde meydana geldi. İddiaya göre Sabit B., komşusunun çocuğunu evinin bahçesine çağırdı. Sabit B., burada küçük kıza cinsel istismarda bulundu.

        5 AYDIR TUTUKLU YARGILANIYORDU

        Çocuğun olayı anlatması üzerine ailesinin şikayeti ile yapılan soruşturmada Sabit B., tutuklandı. Sabit B. hakkında 'çocuğa karşı cinsel amaçlı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', '12 yaşını tamamlamamış çocuğa karşı nitelikli cinsel istismara teşebbüs' suçlamasıyla dava açıldı.

        REKLAM

        5 aydır tutuklu yargılanan Sabit B., Bolu 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

        “BEN YAŞLI BAŞLI BİR ADAMIM, BÖYLE ŞEYLERLE İŞİM OLMAZ”

        Suçlamaları reddeden Sabit B., "Olay günü ismini bilmediğim bu kız çocuğu bahçeme gelerek, çok yorulduğunu, dinlenmek istediğini söyledi. Ben de buyur ettim. Kendisine kimlerden olduğunu sorduğumda dedesinin A.B. olduğunu öğrendim. Aramızda husumet olduğunu ve davalık olduğumuzu söyleyerek bahçemden çıkmasını söyledim. Sonrasında ise bisikletine binip gitti. İki saat sonra babaannesi elinde sopa ile gelerek, 'Torunuma neden tacizde bulundun?' diye sordu. Ben de öyle bir şey olmadığını söyledim. Ben yaşlı başlı bir adamım, böyle şeylerle işim olmaz. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" ifadelerini kullandı.

        Mahkeme heyeti, Sabit B.'nin 'basit cinsel istismar' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Batsman böyle istedi!
        Batsman böyle istedi!
        5 milyon emeklinin beklediği tarih belli oldu
        5 milyon emeklinin beklediği tarih belli oldu
        Fenerbahçe'de Fred ve Mert Hakan kırmızı gördü!
        Fenerbahçe'de Fred ve Mert Hakan kırmızı gördü!
        Amerika gibi başarabilecek miyiz?
        Amerika gibi başarabilecek miyiz?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 2 bölgeye dikkat! Perşembe alarmı!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 2 bölgeye dikkat! Perşembe alarmı!
        İşte AK Parti’nin İstanbul planı
        İşte AK Parti’nin İstanbul planı
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Mahkemeden karar çıktı
        Mahkemeden karar çıktı
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        MKE Ankaragücü o görüntüleri paylaştı
        MKE Ankaragücü o görüntüleri paylaştı
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        "Maç 90 dakika Ankara-İstanbul 80 dakika"
        "Maç 90 dakika Ankara-İstanbul 80 dakika"
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti
        Habertürk Anasayfa