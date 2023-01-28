MEB açıkladı! Her hastaneye "hastane sınıfı" kurulacak

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Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için çok boyutlu ve geniş kapsamlı faaliyetler yürütüldüğünü belirterek “Bu kapsamda yürüttüğümüz önemli faaliyetlerden birini de özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin sosyal yaşamın her alanında var olmaları, eşit eğitim fırsatlarından yararlanmaları ve toplumsal yaşantı ile bütünleşmeleri için devam eden çalışmalarımız oluşturuyor. Bu bağlamda sağlık problemleri nedeniyle sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi gören zorunlu öğrenim çağındaki çocuklarımızın eğitimlerini sürdürmeleri için hastane bünyesinde veya evde tedavisi devam eden çocuklarımızın ayağına eğitim hizmeti götürüyoruz.” dedi.

22 İLDE 51 HASTANEDE 1.500 ÖĞRENCİ EĞİTİMİNE DEVAM EDİYOR

Sağlık problemleri nedeniyle hastanelerde yatarak tedavi gören öğrenciler ile uzun süre tedavi gerektirdiği için evde eğitim alan öğrencilerin hayattan kopmamaları ve eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmeleri için öğretmenlerin büyük fedakârlık gösterdiğini ifade den Özer, bugün itibarıyla sağlık problemleri nedeniyle 22 ilde 51 hastane sınıfında 1.500 öğrencinin eğitimlerine devam ettiğini kaydetti.

Bu sınıfların her birinde iki sınıf öğretmeninin görev aldığını kaydeden Özer, ihtiyaç doğrultusunda diğer alanlardan da öğretmen görevlendirilmesi yapıldığını belirtti.

Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden sağlık problemi nedeniyle en az on iki hafta süreyle örgün eğitim kurumlarından yararlanamayacağı ya da yararlanması durumunda sağlığı açısından risk oluşturacağı belgelendirilen öğrencilere ders yılı içinde evde eğitim hizmeti verildiğini söyledi.

"11 BİN 22 ÖĞRENCİ EVDE EĞİTİM HİZMETİNDE YARARLANIYOR"

Evde veya hastane sınıfında eğitim hizmeti sunan tüm öğretmenlere başarı belgesi

Covid-19 sürecinde öğretmenlerin büyük fedakârlık yaparak okulların açık kalmasını sağladığını hatırlatan Bakan Özer, öğretmenlerin bu fedakârlığı farklı zeminlerde gösterdiğini vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu: “Ülkemizde bugün itibarıyla 11 bin 22 öğrencimiz evde eğitim hizmetinden yararlanıyor. Dolayısıyla hastanede ya da evde eğitim alan öğrencilerimize bugün itibarıyla 12 bin 3 öğretmenimiz eğitim hizmeti götürüyor. Geleceğimizin mimarı gençleri yetiştirmek için gece gündüz çalışan, fedakârlıkta bulunarak öğrencilerimize sevgi ve merhametiyle âdeta ışık olan bu öğretmenlerimizi ayrıca ödüllendirmek istedik. Bu vesileyle sağlık problemleri nedeniyle okula devam edemeyen, evde ya da hastanede tedavi gören özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızın ayağına kadar eğitim hizmeti götüren öğretmenlerimize başarı belgesi gönderdik. Ben bu fedakârlıklarından dolayı öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Ayrıca çocuklarımızın eğitimlerine her ne şart altında olursa olsun devam edebilmelerine imkân sağlamak için 81 ilde kamu-özel ayrımı olmaksızın istenilen her noktaya hastane sınıfı kuracağız.”