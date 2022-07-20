Göçmen kaçakçılığı: 18 organizatöre gözaltı

DHA

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele amacıyla 81 ilde 32 bin 719 personelin katılımıyla gerçekleştirilen 'Huzur- 2022/7' uygulamasında, 12'si yabancı uyruklu 18 organizatör gözaltına alındı, 1141 düzensiz göçmen yakalandı.



Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde, Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla, dün 'Huzur- 2022/7' uygulaması yapıldı. Metruk yerler, yabancı uyrukluların yoğunlukla ikamet ettiği bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, TIR garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları ile toplu taşıma durak ve istasyonlarında, 32 bin 719 personel tarafından 152 dedektör köpek eşliğinde uygulama gerçekleştirildi.

6 bin 24 metruk bina, 11 bin 296 umuma açık yer, 485 terminal, 4 bin 158 diğer yerler olmak üzere toplam 21 bin 963 yer kontrol edildi. 12'si yabancı uyruklu 18 organizatör gözaltına alındı, 1141 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, 16'sı yabancı uyruklu olmak üzere toplam 610 aranan kişi tespit edildi. 348'i yabancı uyruklu, 66'sı Türk vatandaşı olmak üzere toplam 414 kişiye de idari yaptırım uygulandı.



Uygulama kapsamında; 2 kamyon, 2 kamyonet, 2 otobüs, 2 otomobil ve 1 tekne ile 1 botun düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edildi. 6 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 18 mermi, 2 kesici, delici alet, 1255 gram esrar, 23 gram eroin, 10 gram metamfetamin, 188 adet kök kenevir bitkisi ve 1037 paket kaçak sigara ele geçirildi.