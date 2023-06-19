Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

81 il başkanından Akşener'e destek

İYİ Parti'nin tüm il başkanları, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek 3. Olağan Kongre öncesinde Genel Başkan Meral Akşener'e destek açıkladı.

Giriş: 19.06.2023 - 20:53 | Güncelleme: ABONE OL
81 il başkanından Akşener'e destek
HABERTURK.COM

İYİ Parti'nin tüm il başkanları, Genel Başkan Meral Akşener'e ortak bir metinle destek açıkladı.

Pazar günü gerçekleştirilecek 3. Olağan Kongre öncesinde yayımlanan ortak açıklama şöyle:

"İYİ Parti, Türkiye'yi yeniden inşa etme ülküsüyle yola çıkmış binlerce vatanseverin bir araya gelerek hayat verdiği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde kendini yetiştirmiş cesur bir Türk kadını olan Meral AKŞENER'i kurucu lideri ve Genel Başkanı olarak benimsemiş ve 27 Ekim 2017 tarihinde kurumsal kimliğini oluşturmuş bir siyasi partidir.

Kuruluşundan bugüne değin yüce Türk milletinin umudu olan İYİ Parti'nin lideri, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, parti içi demokrasi anlayışının en güzel örneği olarak genel seçim sonrası 24 Haziran 2023 tarihinde 3. Olağan Kongresini yapmaya karar vermiştir.

Kurultaydan partimizin birlik, beraberlik ve milletin umudu olma yolunda daha da güçlenerek çıkacağına aynı azim ve cesaretle mücadeleye devam edeceğine olan inancımız tamdır.

Bu inançla, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in demokrasi, hukuk, temel insan hakları, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetimizin temel değerleri için vermiş olduğu mücadelede ardında ve yanındayız.

İçinde bulunduğumuz tarihsel süreci de göz önüne alarak, ülkemizde yaşanan kutuplaşmayı sonlandıracağına, partimizi iktidara taşıyacağına inandığımız Genel Başkanımıza kurultayda desteğimiz tamdır.

Yapılacak olan kongrede Türkiye Cumhuriyeti'nin 81 vilayetinin başkanları olarak, kurucu liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i; amasız, fakatsız, lakinsiz genel başkan adayı olarak öneriyor, partimize gönül vermiş milyonlarca yol arkadaşımız ve yüce Türk milleti önünde beyan etmeyi bir görev addediyoruz.

Kurultayımızın partimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz."

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Akşener 28. dönem milletvekilleriyle buluştu
Akşener 28. dönem milletvekilleriyle buluştu
Akşener: Erdoğan'ı tebrik ederim
Akşener: Erdoğan'ı tebrik ederim
"Eylülden başlayarak sığınmacıları göndereceğiz"
İYİ Parti'de kurultay tarihleri belli oldu
İYİ Parti'de kurultay tarihleri belli oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.