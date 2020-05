800 yıllık sabah namazında Yasin-i Şerif okuma geleneği Kovid-19'a rağmen yaşatılıyor - KIRŞEHİR

AA

Türkmani'nin 13. yüzyılda yaptırdığı İmaret Camisi din görevlileri Ömer Olgun ve Oğuzhan Kaya, salgın nedeniyle camiler toplu ibadete kapalı olmasına rağmen her gün sabah namazı için camiye gelerek Yasin suresini karşılıklı okuyor.Salgın öncesinde çok sayıda cemaatin dinlediği sureyi cemaatsiz okuyan din görevlileri, 800 yıllık bu vasiyeti yerine getirmenin mutluluğunu yaşarken Yasin suresini okuduktan sonra da Kovid-19 salgının sona ermesi için dua ediyor.İmaret Camisi imamı Ömer Olgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şeyh Süleyman Türkmani Hazretleri'nin İmaret Camisi'ni 1276 yılında yaptırdıktan sonra kitabesinde bir vasiyet yazdırdığını söyledi.Türkmani'nin vasiyetinde bu camiye gelen kişilerin, her sabah namazında Yasin-i Şerif okumasını istediğini belirten Olgun, "Biz onu gördük, her gün sabah namazında Yasin-i Şerif suresini okuyoruz. Bizden önceki imam arkadaşımız da burada her sabah Yasin-i Şerif okunması gerektiğini bize söylemişti. Biz de bunu elhamdülillah devam ettiriyoruz." dedi.8 yıldır bu camide görev yaptığını ve geleneği sürdürdüğünü vurgulayan Olgun, şöyle devam etti:"Her sabah camimizde Yasin-i Şerif okuyorduk, cemaatimiz dinliyordu, bundan da çok memnundular. Ama koronavirüs sebebi ile camimiz cemaatten mahzun kaldı, biz Yasin-i Şerif suresini okumayı devam ettiriyoruz. İnşallah Rabb'im bundan sonra da ömür verirse, okumaya devam edeceğiz."Müezzin Oğuzhan Kaya da Mevlana'nın talebesi Süleyman Türkmani'nin emaneti olan 800 yıllık camide onun başlattığı geleneği sürdürmekten mutlu olduklarını dile getirdi.Buraya her gelen görevlinin bir sonrakine emaneti devrettiğini anlatan Kaya, "Kovid-19 salgını sebebiyle camilerimiz mahzun kaldı, cemaatsiz kaldı. Biz her ne kadar yalnız da olsak camimizde bize bırakılan bu vasiyeti yerine getirmeye gayret ediyoruz. Görevli arkadaşımla sabah namazlarında bazen yarı sayfa paylaşarak, bazen de bir gün ben bir gün görevli arkadaşım okuyarak bu emaneti yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu günlerin geçeceğine inanıyoruz, camimizin süsü cemaatimizdir." sözlerine yer verdi.