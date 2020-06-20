800 yıllık Kayseri Kapalı Çarşı esnafı umudunu gurbetçilere bağladı

AA

12. yüzyılda yapımına başlanan, yangın ve yıkımlar sonucu sürekli yenilenen tarihi çarşı, 16 sokağı ve 18 kapısıyla İstanbul Kapalı Çarşı'dan sonra ikinci büyük tarihi çarşı konumunda yer alıyor.

Sadece Kayseri'ye değil, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Sivas gibi çevre illere de hitap eden tarihi çarşının esnafı, koronavirüs salgını boyunca yaşadıkları sıkıntılı günleri, tatillerini geçirmek için ülkelerine gelmesi beklenen gurbetçilerle geride bırakmak istiyor.

Kayseri Kapalı Çarşı Koruma, Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Raşit Benk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 50 yıldır çarşıda esnaflık yaptığını söyledi.

Salgın döneminde dernek olarak esnaf arasında çarşının kapatılması yönünde oylama yaptıklarını anlatan Benk, "Oylar birbirine yakın çıkınca esnafa bıraktık, çoğu esnaf açmadı dükkanını. Açanın da siftah yapamadan dükkanı kapattığı günler oldu. Gurbetçileri bekliyoruz, gurbetçi sezonu açılırsa esnaf rahat nefes alacak. Şu an sıkıntılı durumdayız. Kayseri Kapalı Çarşısı sadece Kayseri'ye değil, İç Anadolu'ya hitap ediyor." diye konuştu.

- 980 dükkan yer alıyor

Benk, çarşıya 18 kapıdan girilebildiğini, 980 dükkanın bulunduğunu, çarşıya gelen bir müşterinin her aradığını rahatlıkla bulabileceğini kaydetti.

Özellikle düğün sezonunda hem yerli halkın hem de yurt dışından gelen gurbetçilerin alışveriş için çarşıyı tercih ettiğini dile getiren Benk, "Ayakkabıcıdan çeyiz dükkanına, oyuncakçıdan züccaciyeye, gıdadan kundura tamirine kadar her türlü mağaza bulunuyor. Buraya gelen bir vatandaş 3 saatte ancak çarşıyı gezebilir." dedi.

Esnaflık yaptığı eski yıllarda Kapalı Çarşı'ya sık sık turist geldiğini aktaran Benk, son yıllarda çarşıdaki tabelalardan kaynaklı görüntü ve gürültü kirliliği nedeniyle turist sayısının azaldığına dikkati çekti.

- Tadilat talebi

Çarşının çeşitli düzenlemelere ihtiyacı olduğunu belirten Benk, "Tarihe uygun bir şekilde tadilatı ve düzeni yapılsın istiyoruz. İlk olarak Kapalı Çarşı'nın kitabesinin yerine asılmasını istiyoruz, eskisi kaybolmuş ancak burada yeri belli. Çarşının tarihini anlatan kitabesinin takılmasını istiyoruz. Tarihi eser olduğu için bizim esere dokunma yetkimiz yok. Anıtlar Kurulu'nun işlerimizi hızlandırmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kına malzemeleri satan dükkanda esnaflık yapan Cavit Gönen de salgın süresince düğünler yapılamadığı için işlerinin olumsuz etkilendiğini dile getirerek, "Şu an gurbetçilerimizi bekliyoruz. 1 Temmuz'dan itibaren düğün sezonu açılacak, inşallah işlerimiz de açılır." dedi.

Konfeksiyoncu Sabri Özdemir ise salgın süresince dükkanı kısa süreli açtıklarını anlattı.

Salgının yoğun olduğu aylarda düğün ile mezuniyet törenlerinin yapılamadığını ve bunun da sektörlerini çok etkilediğini aktaran Özdemir, "Arife gününde bizler gece 3'e kadar açık olurduk, kısıtlamadan dolayı erkenden dükkanları kapattık. Allah devletimize, vatanımıza zeval vermesin. Bizler 3 ayı nasıl geçirdiysek bundan sonrasını da atlatırız. Bizim isteğimiz insanlarımız rehavete kapılmadan ama korkmadan pazar ve çarşıya çıksın. Gurbetçilerimiz gelecek mi bunun endişesi var biraz. Alışveriş yine durmaz, insanlarımız her şekilde alışverişe gelir. Gelen müşterilerimize kolonyamızı ikram ediyoruz. Kıyafet denetirken dikkat ediyoruz, maskemizi takıyoruz." sözlerine yer verdi.