Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre, jandarma ekipleri 4 kişinin 800 yıllık olduğunu iddia ettikleri tarihi eseri satmak için Diyarbakır kent merkezinde alıcı aradığı yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Yenişehir ilçesinde düzenledikleri operasyonda 4 kişi ile pazarlık yapan 2 alıcıyı suçüstü yakalandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “Alınan bilgiye istinaden 12 Eylül 2019 Perşembe günü Diyarbakır ili Yehişehir ilçesinde icra edilen operasyonda, bahse konu şüpheli şahıslar dini motifli kitabı satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmıştır. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan adli aramada; ceylan derisi üzerine altın yazmalı, 15 yaprak ve 30 sayfadan oluşan 1 adet İncil ile 1 adet deri üzerine İbranice işlemeli ferman ele geçirilmiştir. ​Olayda ele geçirilen kitaplar muhafaza altına alınmış, 6 şüpheli gözaltına alınarak haklarında soruşturma başlatılmıştır” denildi.