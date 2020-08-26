DHA

Vietnam'ın güneyinde Mekong Deltası'nda yaşayan Nguyen Van Chien, 80 yıldır saçlarını kesmiyor, yıkamıyor hatta taramıyor.

DHA'nın haberine göre 5 metreye ulaşan saçıyla görenleri şaşırtan Chien'in saçlarına makas vurmamasının sebebi ise dini inançları...

Chien, dini inancı gereği insanın doğduğu haliyle kalması gerektiğine inanıyor.

3. sınıfa kadar okuduktan sonra okuldan ayrılan yaşlı adam, o tarihten itibaren saçlarını bir daha kesmemeye, taramamaya ve yıkamamaya karar verdiğini söylüyor.

"Saçlarımı kesersem öleceğime inanıyorum. O yüzden dokunmaya cesaret edemiyorum, taramıyorum bile" ifadelerini kullanan Chien, saçlarına bakım yaptığını, kuru, temiz ve güzel görünsün diye saçlarını bir örtüyle kapatıyor.