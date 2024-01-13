80 yaşındaki kalay ustası, mesleğini 70 yıldır sürdürüyor

Eskiden pek çok kalaycı bulunduğuna işaret eden Tutkal, "Zile'de 80 kişi vardı, şimdi ise 2 kalaycı var. Kalaycılık mesleğini işler bittiği için bırakanlar var, çelik kazanlardan dolayı. Şu anda çırak bulamıyoruz. Kim gelecek? Oğlunu çırak olarak verir misin?" ifadelerini kullandı.