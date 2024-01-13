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        Haberler Yaşam 80 yaşındaki kalay ustası, mesleğini 70 yıldır sürdürüyor

        80 yaşındaki kalay ustası, mesleğini 70 yıldır sürdürüyor

        Tokat'ın Zile ilçesinde 80 yaşındaki kalay ustası Ali Tutkal, mesleğini 70 yıldır devam ettiriyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 15:58 Güncelleme: 13.01.2024 - 15:58
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          Demirciler Çarşısı'nda 10 yaşındayken çırak olarak işe başlayan Tutkal, son çalıştığı yerde ustasının ardından devraldığı dükkanda kalaycılığı sağlığı elverdiği sürece sürdürmeyi hedefliyor.

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          Tutkal, AA muhabirine, çocukluk yıllarından bu yana kalaycılık yaptığını söyledi.

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          Eskiden pek çok kalaycı bulunduğuna işaret eden Tutkal, "Zile'de 80 kişi vardı, şimdi ise 2 kalaycı var. Kalaycılık mesleğini işler bittiği için bırakanlar var, çelik kazanlardan dolayı. Şu anda çırak bulamıyoruz. Kim gelecek? Oğlunu çırak olarak verir misin?" ifadelerini kullandı.

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          Tutkal, 70 yıldır bu işi yaptığını anlatarak, "Bakır kazanları önce yıkıyoruz, sonra kalaylıyoruz. Kalaylarken nişadır tozu ve tuz kullanıyoruz. Nişadırdan sonra kalay işini yapıyoruz. Kalay, bakırdan başka bir şeye yapılmaz" dedi.

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