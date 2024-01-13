80 yaşındaki kalay ustası, mesleğini 70 yıldır sürdürüyor
Tokat'ın Zile ilçesinde 80 yaşındaki kalay ustası Ali Tutkal, mesleğini 70 yıldır devam ettiriyor
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Demirciler Çarşısı'nda 10 yaşındayken çırak olarak işe başlayan Tutkal, son çalıştığı yerde ustasının ardından devraldığı dükkanda kalaycılığı sağlığı elverdiği sürece sürdürmeyi hedefliyor.
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Tutkal, AA muhabirine, çocukluk yıllarından bu yana kalaycılık yaptığını söyledi.
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Eskiden pek çok kalaycı bulunduğuna işaret eden Tutkal, "Zile'de 80 kişi vardı, şimdi ise 2 kalaycı var. Kalaycılık mesleğini işler bittiği için bırakanlar var, çelik kazanlardan dolayı. Şu anda çırak bulamıyoruz. Kim gelecek? Oğlunu çırak olarak verir misin?" ifadelerini kullandı.
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Tutkal, 70 yıldır bu işi yaptığını anlatarak, "Bakır kazanları önce yıkıyoruz, sonra kalaylıyoruz. Kalaylarken nişadır tozu ve tuz kullanıyoruz. Nişadırdan sonra kalay işini yapıyoruz. Kalay, bakırdan başka bir şeye yapılmaz" dedi.
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