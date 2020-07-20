Rize'de, 80 yaşındaki kadın, eski damadını keserle başına vurarak öldüren kadın, gözaltına alındı.

Olay, merkeze bağlı Çorapçılar Mahallesi Bayram Sokağı mevkiinde meydana geldi. Muzaffer Kansız (55) ile boşandığı eşinin annesi H.U. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.U., keserle Kansız'ın kafasına vurdu. Kansız, olay yerinde hayatını kaybetti. H.U.'nun gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.