80'lerden günümüze İstanbul

İstanbul'un 80'lerden günümüze yansıyan hikâyeleri Timurtaş Onan'ın 'İstanbul Her Şeye Rağmen' adlı kitabında sergileniyor. Fotoğraf çekmeye başladığı 80'li yıllardan bu yana İstanbul'u sayısız kez kadrajına alan Onan, yeni kitabıyla İstanbul'un hafıza kutusuna yeni bir andaç bırakıyor.

İstanbul'un simgesi olan tarihi yapılar, dar sokaklarıyla güngörmüş sur içi, çarşılar, pazarlar, camiler, meydanlar, gecekondu mahalleleri, martılar, balıkçılar, hamallar, sokak çocukları, yaşlılar, vapurlar, takalar, simit tablaları, oltalar ve bankların kendilerine özgü hikâyeleriyle birbirlerini bütünleyerek fotoğraflardaki yerini alıyor.

Timurtaş Onan'ın fotoğrafları, kendini gösteren hesapsız ve kurgusuz gerçeğin sersemleten, büyüleyen, değiştiren, dönüştüren ve her şeye rağmen kendini var eden olagelişini belgeliyor. 'İstanbul Her Şeye Rağmen', dışarıdan ne kadar müdahale edilirse edilsin, hayatın ve şehrin her şeyden azade kendine özgü bir akışı olduğunu ve bu akışı hiçbir şeyin değiştiremeyeceğini ortaya koyuyor.

Timurtaş Onan