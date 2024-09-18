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        Haberler Gündem 8 yıl süren Nurcan Arslan cinayeti davasında karar açıklandı

        8 yıl süren Nurcan Arslan cinayeti davasında karar açıklandı

        Küçükçekmece'de kız arkadaşı Nurcan Arslanı öldürdüğü gerekçesiyle çarptırıldığı müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Abdullah Melih Barışa mahkeme 25 yıl hapis cezası verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 22:59 Güncelleme: 18.09.2024 - 22:59
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        8 yıl süren cinayet davasında karar
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        Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Abdullah Melih Barış, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı.

        Duruşmada, maktulün ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

        Maktulün kardeşi Gülcan Arslan, sanığa verilebilecek en ağır cezanın verilmesini istediğini, ailesinin yıprandığını ve çok acı çektiklerini söyledi.

        Sanık Barış, olayın cinnet anında gerçekleştiğini ileri sürerek, cezaevinde geçirdiği 9 yıl göz önünde bulundurularak tahliyesini talep etti.

        Kararını açıklayan mahkeme, CMK 307/4 maddesi gereği Yargıtay Ceza Genel Kurulunca verilen kararlara karşı direnilemeyeceği kesin hükmü getirildiğini belirterek, sanığı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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        Mahkeme, sanığın cezasını iyi halden 25 yıla indirdi.

        Kararı duyan Nurcan Arslanın yakınları sinir krizi geçirdi. Gülcan Arslan "Ben şimdi mezarına gidip Nurcana ne söyleyeceğim." diyerek duvarlara vurdu.

        Duruşma sonrasında açıklama yapan müşteki avukatı Sezin Uçar, "Yargıtay tasarlayarak öldürme kararını bozdu ve Bir tasarlama yoktur dedi. Bugün Yargıtay Ceza Genel Müdürlüğünün vermiş olduğu kararla karşı karşıyayız. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi sadece kasten öldürme suçundan ceza verdi." dedi.

        DAVANIN GEÇMİŞİ

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Halkalıda 30 Ocak 2016da Nurcan Arslanın silahla öldürüldüğü, sanık Abdullah Melih Barışın haber merkezini arayarak bir kadını silahla yaraladığını söylediği ve teslim olduğu anlatılmıştı.

        Sanık Barışın gönül ilişkisi olan ve kendisinden ayrılmak isteyen maktulü ikna edemediği için öldürmeyi planladığı ve silahı bu nedenle yanına aldığı kanaatinin oluştuğu aktarılan iddianamede, sanığın maktule ateş ettiğini kabul ettiği belirtilmişti.

        İddianamede, sanık Abdullah Melih Barışın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

        Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi 12 Nisan 2018de açıkladığı kararında, sanık Abdullah Melih Barışı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmış, duruşmalardaki iyi halini de göz önünde bulundurarak, cezayı müebbet hapse çevirmişti.

        Mahkeme ayrıca sanığa "ruhsatsız silah taşımak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis ve 1000 lira adli para cezası vermişti.

        Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması gerektiği gözetilmeden, yanılgılı ve yetersiz gerekçeyle hüküm kurulduğu gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozmuştu.

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        #nurcan aslan
        #haberler
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