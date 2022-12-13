Aksaray’da çiftçi Üçler Demirel (35), boğanın kovaladığı oğlu A. Demirel'i (8) son anda kurtarıp, saldırmasını engelledi. O anlarda güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Olay, dün Ağaçören ilçesi Hüsrev köyünde meydana geldi. Üçler Demirel, ahırdaki büyükbaş hayvanlarını sulamak için bahçeye çıkardı. Boğalardan birisi oğlu A. Demirel'i, kovalamaya başladı. Durum fark eden Üçler Demirel, koşarak oğlunu kurtarıp, boğanın saldırmasını engelledi. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Üçler Demirel,” Boğanın oğluma saldırdığını görünce hemen koşarak boğanın önüne geçtim. Yaralanmadan oğlumu kurtarmayı başardım.” dedi.