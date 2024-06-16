8 yaşındaki oğlunu bıçakladı!
Kayseri'de kan donduran bir olay yaşandı. Kentte bir anne 8 yaşındaki oğlunu bıçakla yaraladı. Psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen E.N. polis ekiplerince gözaltına alındı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde annesinin fırlattığı bıçakla yaralanan 8 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.
AA'da yer alan habere göre ilçede müstakil evde yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen E.N. (50), henüz belirlenemeyen nedenle 8 yaşındaki oğlu A.C.N'ye ekmek bıçağını fırlattı.
GÖZALTINA ALINDI
Oğlunun bacağından yaralandığı gören baba A.N, olay yerine polis ve sağlık ekibi çağırdı. Yaralı çocuk sağlık ekiplerince Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anne E.N. polis ekiplerince gözaltına alındı.