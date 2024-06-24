8 yaşındaki Eymen'den acı haber
Ordu'da tünel girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Eymen Keskin, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
DHA'nın haberine göre; kaza saat 12.00 sıralarında Fatsa ilçesi Kadıoğlu tüneli girişinde meydana geldi. Trabzon’dan Samsun istikametine giden Elife Aysa Y. yönetimindeki otomobil, Kadıoğlu tüneli girişinde babaanne ve dedesinin yanındayken bir anda yola çıkan Eymen Keskin'e çarptı.
Kazada ağır yaralanan Eymen, sağlık ekiplerince götürüldüğü Fatsa Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.