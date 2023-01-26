Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güvenlik Diyarbakır'da 8 yaşındaki Elif’in katili kadın terörist çıktı - En Son Haberler

8 yaşındaki Elif Şimşek’in katili kadın terörist çıktı

Diyarbakır emniyeti çok önemli bir operasyona imza attı. Bismil ilçesinde 2015 yılında polis aracına atılan roketin evlerine isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren 8 yaşındaki Elif Şimşek'in katilini yakaladı. 8 yıl sonra kurulan özel ekip, önce olayın tanıklarını buldu. Ardından HTS kayıtları elde edildi. Yapılan teşhislerde de roketi atan kişinin PKK terör örgütü üyesi Rozerin B. (28) olduğu belirlendi

Giriş: 26.01.2023 - 17:03 | Güncelleme: ABONE OL
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Elif’in katili kadın terörist çıktı - En Son Haberler
8 yaşındaki Elif'in katili kadın terörist çıktı!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00

Diyarbakır Bismil’de 27 Eylül 2015'te PKK´lı teröristlerin `Çukur- barikat´ olayları sırasında kurdukları barikatlara müdahale etmek üzere bölgeye giden zırhlı polis araçları saldırıya uğradı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre atılan roket, 3 katlı binanın 2´nci katında oturan 3´üncü sınıf öğrencisi Şimşek ailesinin evine isabet etti. Bu sırada odasında ders çalışan 8 yaşındaki Elif Şimşek hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Yaşanan bu acı olaydan sonra yapılan çalışmalarda saldırıyı düzenleyen terör örgütü üyeleri tespit edilemedi. 8 yıl sonra bu dosya yeniden incelenmeye başlandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü bünyesinde özel ekip kuruldu.

8 yaşındaki Elif Şimşek
8 yaşındaki Elif Şimşek

Fotoğraf: DHA

İSİMLER TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Kurulan özel ekip o dönem yaşanan olayın bölgesinde mahkeme kararı ile elde edilen şüphelilerle ilgili HTS kayıtlarını çıkardı. Çıkarılan HTS kayıtları tek tek inceledi. İnceleme sürürken bir yandan olayın tanıkları da bulundu. Çalışmalarda PKK terör örgütü üyeleri tek tek tespit edildi. Başsavcılığın talimatı üzerine, Diyarbakır, Bismil, İstanbul ve Çanakkale’de düzenlenen operasyonlarda B.Y., R.B., H.K., İ.Y., O.O., D.V.D, M.E., V.P., İ.A., F.A., C.A. ve H.S. adıl 12 şüpheli gözaltına alındı.

ELİF’İN KATİLİ TEŞHİS EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler arasında 28 yaşındaki Rozerin B.’nin, Elif Şimşek’in ölümüne neden olan roketi atan terörist olduğu yönde bilgiler elde edildi. Bunun üzerine derinleşen soruşturmada çıkarılan HTS kayıtları, görgü tanıkları ve yapılan teşhis sonucu roketi atan teröristin Rozerin B. olduğu belirlendi. Rozerin B.’nin terör örgütü PKK´nın sözde gençlik yapılanması YDG-H ve sözde şehir yapılanması YPS´ye katılım sağladığı belirlendi. Lice ilçesi ile Bismil ilçesinin Savur kırsalında silah ve bomba eğitimi aldığı tespit edilen Rozerin B.´nin, Bismil'de kapı kapı dolaşıp terör örgütü PKK´nın propagandası yaptığı ve katılım sağlamaları için çalışmalar yürüttüğü de kayıtlara geçildi.

Soruşturma sonucunda Rozerin B.’nin aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fotoğraf: Habertürk

ANNE HABERİ POLİSTEN ÖĞRENDİ

Olayın çözülmesinin ardından görevlendirilen polis memurları Şimşek ailesine giderek kızları Elif´i katleden terörist teröristlerin yakalandığını polis anne Bedia Şimşek’e söyledi. Anne Bedia Şimşek, gözyaşları içerisinde polislere teşekkür etti.

Fotoğraf: DHA

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Hafriyat kamyonunun çarptığı kadın öldü
Hafriyat kamyonunun çarptığı kadın öldü
Ticarete dair torba kanun teklifinde 10 madde kabul edildi
Ticarete dair torba kanun teklifinde 10 madde kabul edildi
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
İş yerine kumar baskını: 3 kişiye para cezası, 1 kişiye gözaltı
İş yerine kumar baskını: 3 kişiye para cezası, 1 kişiye gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.