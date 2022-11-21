8 yaşındaki çocuğun önünde çifte vahşet!

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, Hüseyin Karabulut (73), yakın zamanda evlendiği eşi Nurten Karabulut (49) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Evde çıkan tartışmada Hüseyin Karabulut silahla eşi Nurten Karabulut'u vurduktan sonra intihar etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler kapı açılmayınca kapıyı kırıp içeriye girdi. İçeride iki cansız bedenle karşılaşan polis ekipleri başka bir odada Nurten Karabulut'un 8 yaşındaki kızını gördü.