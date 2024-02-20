Tazminat Komisyonu’na yeni görevler verileceğini kaydeden Zengin, “Anayasa Mahkemesi’ne uzun yargılanmalar ile ilgili bireysel başvurular var. Bu başvurular nedeniyle yığılma oluştuğu için Anayasa Mahkememiz, ara müessese olarak Tazminat Komisyonu‘na farklı görevler yüklemiş oluyoruz. 6384 sayılı kanunun amacı kapsamı genişliyor, adını da değiştiriyoruz. Bu komisyona yeni bir görev vermiş oluyoruz. Ceza Hukuku kapsamındaki soruşturma ve kavuşturma, özel hukuk ve idari hukuk kapsamındaki yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasıyla manevi tazminat talepleri bundan sonra Anayasa Mahkemesi yerine Tazminat Komisyonu’na yapılacak” dedi.